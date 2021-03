Parma-Roma si è chiusa sul risultato di 2-0 a favore dei padroni di casa. Successo meritato quello dei ducali contro i giallorossi di Fonseca, contro. Una vittoria che consente al Parma di rimanere in piena corsa per la salvezza, mentre la Roma si allontana momentaneamente dal quarto posto.

Pellegrini e compagni sono apparsi stanchi dopo le fatiche di Europa League di giovedì scorso e a nulla sono valsi i cambi in formazione dell'allenatore portoghese. Tra i migliori in campo, per loro voti alti, i due esterni del Parma Man e Mihaila. Davvero inarrestabili, hanno messo in crisi la difesa della Roma con le loro accelerazioni e le loro ripartenze.

Giallorossi bocciati praticamente in blocco. A salvarsi solo l'intraprendente Spinazzola, oltre a El Shaarawy e Carles Perez, con quest'ultimo che ha firmato l'unica azione veramente pericolosa della sua squadra.

Parma-Roma, il primo tempo

La partenza della squadra ducale è stata ottima. Approfittando di una Roma sbilanciata in avanti, il Parma ha colpito in contropiede dopo pochi minuti con Mihaila, pronto a mettere nel sacco un cross perfetto di Man dalla destra. I giallorossi hanno faticato per reagire, sono apparsi piuttosto in confusione e non hanno fatto vedere fluidità nella manovra. L'iniziativa è rimasta saldamente nelle mani della Roma, ma il portiere del Parma Sepe non ha dovuto compiere interventi importanti. Un possesso palla sterile quello degli uomini di Fonseca, che hanno concluso solamente in un paio di occasioni con El Shaarawy, ma il Faraone non ha trovato lo specchio della porta.

Il secondo tempo

Nella ripresa il copione dell'incontro è lo stesso, perché è il Parma ad essere più intraprendente. La squadra di D'Aversa ottiene un calcio di rigore per un fallo commesso da Ibanez. Dal dischetto si presenta Hernani che spiazza Pau Lopez. Fonseca rimescola le carte con tre cambi in contemporanea, ma la sua squadra è stanca. Si fa notare solamente Carles Perez con una bella iniziativa personale, ma Sepe gli dice di no.

Il Parma tiene botta, si difende con ordine e quando può riparte in contropiede. Davvero una ottima prestazione da parte dei gialloblù.

Parma-Roma finisce così 2-0, un risultato che consente alla squadra di casa di ottenere tre punti preziosi per la salvezza.

Parma-Roma, Mihaila il migliore in campo

Parma (4-3-3): Sepe 6; Conti 6 (80' Laurini sv), Bani 6.5, Osorio 6.5, Pezzella 7; Hernani 7 (71' Grassi 6), Brugman 7, Kurtic 6.5; Man 7, Pellé 6.5 (60' Kirkzee 6), Mihaila 7.5 (80' Karamoh sv).

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 5.5, Ibanez 5.5, Kumbulla 4.5 (60' Cristante); Bruno Peres 4.5 (60' Reynolds 5.5), Pellegrini 5.5 (78' Borja Mayoral sv), Villar 5 (78' Diawara sv), Spinazzola 6.5; Pedro 4.5 (60' Perez 6.5), El Shaarawy 6; Dzeko 4.5.