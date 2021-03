Continuano i rumors sul futuro di Paulo Dybata, protagonista numero uno del Calciomercato della Juventus. Il numero 10 non ha ancora rinnovato il contratto con i bianconeri che scade nel 2022 e questo è un bel problema. La trattativa al momento sembra ferma e non è da escludere che la prossima possa essere l’estate dell’addio. La Vecchia Signora non si può permettere di perderlo a parametro zero e così dovrebbe cederlo nella prossima finestra di mercato. Ovviamente il prezzo non potrà essere quello, molto alto, dell’estate 2019 per esempio, ma all’orizzonte spuntano altre possibilità per monetizzare al meglio l’eventuale cessione di Dybala.

I possibili scambi con Dybala per il calciomercato della Juventus

Così gli uomini mercato della Juve potrebbero esplorare la possibilità di inserire Dybala in un possibile scambio. L’idea sarebbe quella di arrivare ad una delle pedine scelte per il prossimo anno inserendo la Joya al posto di assegni pesanti. Potrebbe essere intavolata una nuova trattativa con il Barcellona con Dybala che finirebbe in Catalogna e Dembelé che arriverebbe invece a Torino. Una sorta di remake dell’affare Arthur-Pjanic.

L’idea potrebbe non essere campata per aria. Dembelé piace ai bianconeri ormai da tempo, e oggi i rumors parlano di un ritorno di fiamma. In più l’attaccante francese è nella stessa situazione del “10” della Juve avendo il contratto in scadenza nel 2022.

Pogba e Gabriel Jesus altri obiettivi bianconeri

L’addio di Dybala aprirebbe una voragine nell’attacco della Juventus, così oltre all’idea di scambio con il Barcellona, ce ne sarebbe un’altra con il Manchester City. Il quotidiano inglese The Sun, ipotizza una possibile trattativa per portare sotto la Mole Gabriel Jesus, altro nome già accostato tempo fa alla Vecchia Signora.

Lo scambio in questo caso sarebbe tutto sudamericano, ma bisognerà capire cosa ne pensa Guardiola che la prossima estate perderà quasi sicuramente un altro centravanti come Aguero e quindi potrebbe rimanere “scoperto”.

La Juventus potrebbe provare anche a offrire Paulo Dybala al Manchester United in cambio di Paul Pogba, sogno proibito di Paratici ormai da un paio di anni.

La situazione del francese a Manchester è bollente, esattamente come quella dell’argentino a Torino. Contratto in scadenza nel 2022 e ancora nessuna firma sul rinnovo, e in questo caso i bianconeri potrebbero anche giocarsi la carta Raiola, super agente in buoni rapporti con il club piemontese.