La Juventus è tornata alla vittoria dopo la sconfitta casalinga contro il Benevento e il pareggio nel derby. I bianconeri hanno rischiato di uscire dalla zona Champions in una stagione, fino a questo momento, non positiva. Dopo l'eliminazione che ha fatto discutere contro il Porto e il distacco di 12 punti in campionato contro l'Inter, l'unico obiettivo rimasto è la Coppa Italia. Per vincerla bisognerà, però, battere la grande Dea di Gian Piero Gasperini che, in campionato, segue i bianconeri ad un punto. Il ritorno alla vittoria contro il Napoli nel recupero di mercoledì sera è stato firmato dal ritrovato Paulo Dybala.

Nonostante l'ottima prestazione, l'argentino continua ad essere un punto interrogativo in casa Juve. Il ritorno in campo dopo un lungo stop sigillato da un gran goal di sinistro non ha fatto cambiare idea alla società e il suo futuro è sempre più incerto. Una sua possibile uscita da Torino sarebbe monitorata da diversi club, uno dei quali l'Inter dell'amico Beppe Marotta.

Juve: probabile scambio Icardi-Dybala

Il rinnovo di Paulo Dybala tiene banco in casa Juve. La Joya ha un contratto fino a giugno 2022, ma da alcuni mesi ormai, non ci sono notizie sul suo probabile rinnovo. Secondo il quotidiano 'La Stampa', la Juve starebbe pensando ad un probabile scambio con il Paris Saint German per portare a Torino Mauro Icardi.

Tra la società e Wanda Nara i rapporti sono ottimi e in agenda è stato già programmato un incontro per stabilire il futuro. La società bianconera, però, starebbe valutando anche altre alternative. Gli ultimi contatti sarebbero avvenuti anche con il Barcellona per Dembele o Griezmann.

Inter-Dybala: possibile arrivo a parametro zero

Il futuro di Dybala, però, potrebbe incrociarsi anche con le mire dell'Inter. Lo scambio Dybala-Icardi potrebbe risultare più difficile del previsto per la scarsa volontà del dieci argentino. Era stato proprio lui alcune stagioni fa a far saltare lo scambio con Romelu Lukaku che, in una recente intervista, avrebbe dichiarato di essere stato ad un passo dalla Juve.

Secondo le ultime indiscrezioni il fantasista della Juve sarebbe già stato prenotato dall'Inter, che vorrebbe prenderlo a parametro zero a partire dalla stagione 2022. Le possibilità sono alte, in virtù dell'ottimo rapporto tra il dieci argentino e Beppe Marotta. La società bianconera vorrebbe comunque evitare questa situazione, ma i rapporti con il giocatore sarebbe orami logorati da tempo. Dybala, infatti, avrebbe richiesto un aumento dello stipendio a 14 milioni di euro a stagione, Agnelli gliene avrebbe proposti 7,5, ritirando la precedente offerta di 10 milioni. La situazione resta da monitorare. Quasi sicuramente, però, il futuro della Joya sembrerebbe lontano a Torino e dalla Juventus.