Il prossimo Calciomercato estivo sarà condizionato inevitabilmente dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. Saranno poche le società in grado di permettersi grandi investimenti in cash, se non a fronte di cessioni pesanti. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato fra le società più attive sul mercato potrebbe esserci anche la Juventus. La società bianconera si dovrebbe affidare soprattutto all'acquisto di giovani, allo stesso tempo cercherà di cedere quei giocatori che pesano molto sul monte ingaggi. Potrebbe inoltre attingere di nuovo al mercato dei parametri zero, considerando che tanti giocatori di qualità potrebbero non rinnovare il loro contratto in scadenza a giugno 2021 con le rispettive società.

Fra questi spicca anche Gianluigi Donnarumma, che ancora non è riuscito a trovare l'intesa sul rinnovo contrattuale del Milan. Il portiere piace molto alla Juventus, sull'argomento si è soffermato anche il giornalista sportivo Fabio Caressa. Durante la puntata di Sky Calcio Club andata in onda l'11 aprile, il conduttore ha sottolineato come l'eventuale trasferimento di Donnarumma dal Milan alla Juventus potrebbe creare molto malumore fra i tifosi rossoneri.

Fabio Caressa su Gianluigi Donnarumma

Il giornalista sportivo Fabio Caressa, a Sky Calcio Club, si è soffermato sul possibile trasferimento di Donnarumma alla Juventus. A tal riguardo ha dichiarato: "Se Donnarumma andasse alla Juventus scoppierebbe un putiferio".

Parole che sarebbero giustificate dal fatto che i tifosi rossoneri non prenderebbero bene la possibilità di perdere un grande giocatore come il giovane portiere, per di più gratis. Attualmente però tale possibilità non sarebbe da scartare in quanto ci sarebbe troppa distanza fra offerta di rinnovo di contratto del Milan e le richieste del giocatore.

La società offrirebbe circa 7 milioni di euro a stagione, il giocatore vorrebbe almeno 10 milioni di euro. Non è un caso si parli di un interesse concreto del Milan per il portiere del Lille Mike Maignan.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Donnarumma potrebbe portare alla cessione di Szczesny. L'attuale titolare della Juventus ha mercato soprattutto in Inghilterra.

La sua partenza potrebbe garantire circa 35 milioni di euro. Soldi che sarebbero utili per pagare parte del pesante ingaggio di Donnarumma. Allo stesso tempo potrebbero essere utilizzati per acquistare Audero della Sampdoria. Nel caso in cui Buffon dovesse decidere di non rinnovare il contratto infatti, la Juventus potrebbe acquistare l'attuale titolare della squadra ligure. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.