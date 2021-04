Torna di moda Milinkovic-Savic. Uno degli uomini più chiacchierati delle ultime due estati, sembrava finito quasi nel dimenticatoio per la prossima finestra di mercato e invece i rumors sono tornati. La rete contro il Verona, decisiva per la vittoria della sua Lazio, e una stagione in crescendo con sette gol e nove assist, lo hanno rimesso al centro di molti discorsi per il futuro. Lotito fino ad oggi ha sempre tenuto duro, ma se i biancocelesti non dovessero andare in Champions League sarebbe difficile trattenere il ventiseienne serbo.

Milinkovic-Savic nel mirino della Juventus

Sa fare tutto Milinkovic in mezzo al campo, gioca con i compagni, segna, ha tecnica e piedi raffinati senza contare che con quel fisico è spesso dominante. Così, se davvero dovesse essere addio alla Capitale, sarà per un club di primissima fascia. In Italia, ci sarebbe la Juventus, ormai da tempo accostata al giocatore. La valutazione del cartellino non sarebbe più di 100 milioni, come l’estate scorsa, ma rimarrebbe comunque alta, sugli 80. Così prima di provare l’assalto i bianconeri dovrebbero trovare almeno una parte della cifra dalle cessioni.

Il piano sarebbe quello di vendere almeno due pedine a centrocampo per far posto al “Sergente”. Un addio sembra molto vicino ed è quello di Ramsey, che piace a tante squadre, anche di livello, in Premier League.

Mentre il secondo nome potrebbe essere, più a sorpresa, Bentancur. L’uruguaiano non sta riuscendo ad esprimersi su alti livelli, ma ha parecchi e facoltosi estimatori come il Bayern Monaco. Per questo potrebbe anche partire, così come non è da escludere che una parte della cifra da investire su Milinkovic-Savic possa arrivare da Rabiot.

Il francese piace molto all’Everton.

Tutti vogliono il Sergente della Lazio

Il secondo ostacolo per portare il centrocampista laziale alla Juve è la concorrenza. In Italia ci sarebbe anche l’Inter, ma forse a spaventare di più Paratici dovrebbero essere i top team esteri. Su Milinkovic-Savic ci sarebbe per esempio il Paris Saint Germain, che segue da tempo le vicende del serbo.

In attesa resta anche il Manchester United che in mezzo al campo continua a giocare con Fred, non più di primo pelo, e soprattutto se non riuscisse a trattenere Pogba dovrebbe trovare un altro campione.

Infine ci sarebbe il Real Madrid, squadra che deve iniziare a pensare al futuro. Kroos e Modric sono interpreti che rimarranno nella storia di questi sport, ma viaggiano veloci verso la fine della carriera. Così servono forse fresche e Milinkovic-Savic a 26 anni sarebbe l’ideale per restare su altissimi livelli. La corsa sembra essere partita, se la Lazio non dovesse andare in Champions potrebbe salutare uno dei suoi uomini simbolo.