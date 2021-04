Uno dei grandi protagonisti dell'Inter in questa stagione è stato sicuramente Romelu Lukaku. Arrivato nell'estate del 2019 per sostituire Mauro Icardi, il centravanti belga non ha fatto rimpiangere l'ex capitano a suon di gol, trascinando spesso i nerazzurri al successo, grazie anche alla collaborazione del compagno di reparto Lautaro Martinez. Nella stagione attuale la coppia Lu-La è andata a segno per ben 44 volte - sommando tutte le competizioni-, dimostrando la perfetta sinergia che i due attaccanti hanno ormai da diverso tempo.

Le prestazioni di Romelu, sia in campo nazionale che internazionale, non sono passate inosservate e hanno finito per attirare le attenzioni dei top club europei.

Su di lui avrebbe messo gli occhi anche il Chelsea, in cerca di un grande rinforzo per il reparto avanzato in vista della prossima stagione.

Il Chelsea vuole Lukaku: pronti 100 milioni

Il Chelsea è alla ricerca di un grande rinforzo in attacco in vista della prossima sessione di Calciomercato, alla luce delle prestazioni non del tutto convincenti di Timo Werner e dopo aver abbandonato la pista che avrebbe potuto portare allo Stamford Bridge Erling Haaland. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal The Sun, i Blues avrebbero messo gli occhi su Romelu Lukaku. Il Chelsea potrebbe dare l’assalto all’Inter per il numero nove in estate. Per Big Rom si tratterebbe di un ritorno a Londra dopo7 anni, l'attaccante belga infatti ha già vestito la maglia del Chelsea in due spezzoni di carriera: in pochi lo ricordano ma nella rosa della squadra che vinse la Champions League 2011/12 c'era anche un giovane Lukaku, mai davvero protagonista in quella squadra.

Mise insieme 12 presenze e zero gol quell'anno, poi 3 presenze e zero gol da luglio a settembre 2013, dopo il prestito al West Bromwich e prima del suo passaggio all'Everton, dove si è rilanciato

I Blues seguono l’attaccante classe 1993 da diversi mesi e nella prossima finestra di mercato potrebbero cercare di strapparlo ai nerazzurri, sfruttando la crisi economica che vive l’Inter.

Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico, infatti, il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul tavolo 90 milioni di sterline (circa 103 milioni di euro). Una cifra monstre ma che l'Inter sembrerebbe pronta a rispedire al mittente.

L'Inter considera Lukaku incedibile

Strappare Lukaku dall'Inter in questo momento sembra una sfida molto ardua.

Il belga si trova molto bene a Milano e ha dichiarato più volte di non voler andare via. Romelu è sicuramente uno degli uomini simbolo (se non quello principale) dell’Inter di Antonio Conte. A suon di gol, il belga ha conquistato il cuore dei tifosi nerazzurri e sta trascinando la squadra nella cavalcata in questa Serie A. Non a caso il rendimento di Lukaku in questa stagione -non ancora conclusa- parla chiaro: ha totalizzato 32 presenze su 33 match disputati in campionato, mettendo a segno ben 21 reti e sette assist. 14 sono i gol messi a segno con il destro, 6 invece con il sinistro e soltanto uno con la testa nonostante i 191 cm di altezza. Il giocatore belga è considerato dalla società meneghina assolutamente incedibile e intoccabile.

Anzi, in Viale della Liberazione si starebbe già pensando a un probabile rinnovo di contratto. Quello attuale ha una scadenza fissata per giugno 2024, con un ingaggio di 7,5 milioni a stagione. Sembra, dunque, che la Serie A abbia definitivamente conquistato il belga.