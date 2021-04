La Juventus si gioca gran parte della stagione nelle prossime sei partite. La squadra bianconera, infatti, oltre alle cinque partite di campionato sarà impegnata a fine maggio nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. In questo momento, però, la priorità è cercare di conquistare più punti possibili per non rischiare di rimanere fuori dalla Champions League la prossima stagione. Ci sono infatti almeno cinque squadre che lottano per tre posti nella massima competizione europea: Atalanta, Napoli, Juventus, Milan e Lazio.

Sull'argomento si è soffermato l'ex amministratore delegato della Juventus Luciano Moggi, che ha voluto parlare nello specifico anche della squadra bianconera.

L'ex dirigente, a Radio Bianconera, ha sottolineato come in questo momento sia soprattutto il Milan a rischiare di non qualificarsi alla prossima Champions League. Per quanto riguarda la Juventus invece, Moggi ha dichiarato che le indiscrezioni di mercato in merito ad un cambio di allenatore la prossima stagione potrebbero rimanere tali. Secondo l'ex dirigente infatti se la Juventus dovesse qualificarsi alla massima competizione europea, Pirlo sarà confermato alla guida tecnica della squadra anche la prossima stagione.

Luciano Moggi sulla Juventus

L'ex dirigente si è soffermato sulla Juventus dichiarando: ""Ci sono troppe voci intorno alla Juve e sul presunto cambio di allenatore. Mi viene il sospetto che siano pettegolezzi". Moggi ha poi aggiunto: "Se la squadra bianconera dovesse qualificarsi in Champions League, Pirlo sarà confermato anche la prossima stagione". Lo stesso ex dirigente ha sottolineato come in tal caso anche la dirigenza (Pavel Nedved e Fabio Paratici) rimarrà in bianconero.

Moggi ha poi voluto soffermarsi sulla lotta per un posto nella prossima Champions League. Ha dichiarato: "Inter, Atalanta e Napoli per come giocano meritano la massima competizione europea". Secondo Moggi, però, in questo momento è a rischiare di rimanere fuori dai primi quattro posti in Serie A non è la Juventus ma il Milan.

Pirlo potrebbe essere esonerato già dopo il match contro l'Udinese

Nonostante le dichiarazioni di Luciano Moggi, la posizione di Pirlo alla Juventus non sembrerebbe essere così salda. Potrebbe essere decisiva già la sfida contro l'Udinese prevista domenica 2 maggio alle ore 18:00 alla Dacia Arena. In caso di sconfitta o pareggio, non è da scartare un esonero di Pirlo, con Tudor che potrebbe essere promosso a traghettatore fino a fine stagione. Per quanto riguarda invece l'eventuale successore dell'allenatore bianconero per la prossima stagione, le indiscrezioni di mercato confermerebbero il possibile ritorno di Massimiliano Allegri.