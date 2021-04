La vittoria della Juventus contro il Napoli ha messo in evidenza le enormi qualità tecniche di alcuni giocatori della squadra bianconera. Oltre alla solita prestazione di Cristiano Ronaldo (autore dell'ennesimo gol in stagione), si sono distinti altri giocatori. Ottima la prestazione di Danilo, che continua a confermarsi a grandi livelli in questa stagione. Da sottolineare però anche l'ottimo ritorno in campo di Paulo Dybala, assente per infortunio da metà gennaio dopo l'infortunio al ginocchio subito contro il Sassuolo. L'argentino è entrato nel secondo tempo e ha chiuso la partita realizzando il gol del 2 a 0 (il match è poi finito 2 a 1 per la Juventus).

Sul 10 della Juventus si è soffermato anche Fabio Capello, che nel post partita ha dichiarato: "Il gol di Dybala conferma l'importanza della qualità, sia il controllo che il tiro sono stati precisi, se non hai tecnica non riesci a fare queste cose". L'ex tecnico però ha voluto elogiare anche un altro giocatore della Juventus, ovvero Federico Chiesa. Oltre ad aver fornito un assist decisivo a Ronaldo per il gol del vantaggio bianconero, è stato protagonista di una grande prestazione, dal punto di vista offensivo ma anche difensivo.

Fabio Capello su Federico Chiesa

L'ex tecnico Fabio Capello nel post partita di Juventus-Napoli, ha elogiato in maniera evidente Federico Chiesa per la prestazione fornita.

Ha infatti dichiarato: "Chiesa è come Mbappé, se gli lasci spazio ha qualità e forza". Secondo Capello il centrocampista è migliorato molto rispetto alla sua esperienza professionale alla Fiorentina. Ha poi aggiunto: "Alla Fiorentina rimaneva sempre davanti senza difendere, adesso aiuta la squadra e rientra". Parole importanti quelle di Capello per il centrocampista, motivate anche dal grande assist fornito a Ronaldo.

Il gol di Cristiano Ronaldo è arrivato grazie ad un grande assist di Chiesa

Un doppio dribbling su Insigne e Hysaj ha permesso a Chiesa di liberarsi sulla fascia destra e di crossare per il portoghese, che ha poi segnato. Sempre il classe 1997 è stato protagonista di un'azione offensiva importante della Juventus, che avrebbe potuto portare ad un rigore per la squadra bianconera.

È stato infatti fermato con un fallo evidente da Lozano che alcuni moviolisti hanno reputato fosse da sanzionare con il rigore.

Di certo Chiesa in questa stagione si sta dimostrando sempre più decisivo per la Juventus in campionato. Anche in Champions League ha dimostrato di esserlo, realizzando tre gol fra andata e ritorno negli ottavi di finale contro il Porto. Realizzazioni che però non sono servite alla Juventus a passare il turno e a qualificarsi per i quarti di finale.