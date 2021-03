La disfatta europea in Champions League contro il Porto è evidentemente un'occasione anticipata per la Juventus per poter gettare le basi per la costruzione della rosa per la prossima stagione. Nonostante la squadra di Pirlo sia ancora in corsa in Coppa Italia ed in Champions League, si starebbe già pensando a quali saranno i giocatori da confermare e quali no. Tanti sarebbero in discussione e quindi non è scontata per loro una riconferma. Fra questi rientrerebbero i 'senatori', in particolar modo Chiellini, Buffon e Cristiano Ronaldo. Il capitano potrebbe decidere di non rinnovare il suo contratto anche per motivi fisici, in questa stagione infatti non è riuscito a dare un contributo importante alla squadra a causa di tanti acciacchi.

In una recente intervista invece Buffon ha parlato di aversi messo un limite oltre il quale non giocherà più, ovvero giugno 2023. Non ha però scartato la possibilità di lasciare il calcio anche a fine stagione.

Di certo la delusione Champions potrebbe essere un incentivo importante. Su Ronaldo invece, qualora dovesse arrivare un'offerta, la Juventus potrebbe considerarla. L'intenzione della società bianconera sarebbe quella di ripartire dai giovani, in primis da De Ligt, McKennie e Chiesa.

I giocatori che potrebbero essere confermati la prossima stagione

Si è parlato di De Ligt, McKennie e Chiesa come giocatori dai quali ripartire con un nuovo progetto sportivo. A questi si potrebbe aggiungere come collante rispetto al passato Leonardo Bonucci, che sarà evidentemente il capitano del prossimo ciclo della Juventus.

Conferme anche per Danilo e Arthur Melo, che hanno dimostrato di dare un ottimo contributo alla squadra bianconera in questa stagione. Potrebbe essere rinnovato il prestito di Morata per un altro stagione, così da valutare attentamente il suo riscatto dall'Atletico Madrid a giugno 2022. Infine è molto probabile la conferma di Bentancur.

I giocatori in dubbio di riconferma per la prossima stagione

In dubbio invece la permanenza di Cuadrado e Alex Sandro, anche se il colombiano ha recentemente dichiarato che la sconfitta in Champions League contro il Porto non rappresenta la fine di un ciclo. Per quanto riguarda il terzino brasiliano, la Juventus potrebbe cederlo se arrivasse un'offerta.

Possibile trasferimento in Inghilterra sia per Adrien Rabiot che per Aaron Ramsey. Il francese in questa stagione è migliorato dal punto di vista delle prestazioni. Entrambi però non hanno inciso come la Juventus si aspettava, anche in considerazione dello stipendio pesante che percepiscono di circa 7 milioni di euro a stagione. Altri giocatori a rischio addio sono Bernardeschi, Szczesny e Dybala, anche se qui dipenderà molto dalle offerte che arriveranno alla Juventus.