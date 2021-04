La Juventus in estate proseguirà la strategia di mercato adottata da due anni a questa parte. Gli investimenti riguarderanno principalmente i calciatori giovani, da integrare nell'immediato in prima squadra. Lo ha confermato anche il direttore sportivo Fabio Paratici nel pre-partita di Juventus-Genoa. Il dirigente ha poi parlato della crisi economica dovuta al coronavirus che non ha risparmiato il mondo del calcio e che porterà inevitabilmente ad un ridimensionamento delle spese. Per questo in estate potrebbero esserci delle cessioni pesanti. Si parla infatti della possibile partenza di Alex Sandro, Bernardeschi, Rabiot, Ramsey e Dybala.

L'eventuale partenza dell'argentino porterebbe la Juventus ad investire su una punta di qualità. L'occasione di mercato potrebbe arrivare dall'Inghilterra. Come scrivono alcuni giornali sportivi inglesi, Harry Kane sarebbe pronto ad una nuova avventura professionale.

La Juventus sarebbe interessata a Kane

La punta inglese Harry Kane potrebbe quindi decidere di lasciare il campionato inglese magari misurandosi in altre nazioni, ad esempio in Spagna o in Italia. Alcune indiscrezioni di mercato confermerebbero la possibilità di uno scambio di mercato fra Kane e Dybala. L'argentino da tempo interessa al Tottenham, infatti già nel 2019 il tecnico Pochettino aveva provato a portarlo a Londra trovando sempre il rifiuto del 10 bianconero.

Anche l'attuale tecnico del Tottenham Mourinho apprezza Dybala e potrebbe provare ad acquistarlo, sfruttando il contratto in scadenza a giugno 2022 con la società bianconera. Lo scambio può rappresentare una possibilità per entrambe le formazioni, anche se la società inglese valuta circa 120 milioni di euro Harry Kane. Anche in questa stagione la punta sta dimostrando tutte le sue qualità: in campionato ha realizzato 19 gol in 29 partite.

A queste statistiche bisogna aggiungere altri nove gol fra Europa League e Carabao Cup.

Il mercato della Juventus

La Juventus in estate potrebbe investire su una punta di qualità qualora dovesse partire Dybala (o Cristiano Ronaldo). L'indiscrezione di mercato lanciata dalla stampa inglese su un presunto interessamento della Juventus per Kane non trova conferme fra i giornali sportivi italiani.

Più probabile invece che la società bianconera possa acquistare un profilo più giovane, che possa rappresentare un investimento per il presente e per il futuro. Il profilo che sarebbe ritenuto ideale dalla Juventus è quello di Moise Kean, attualmente in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton. La società bianconera potrebbe offrire una somma cash da circa 20 milioni più il cartellino di Ramsey per convincere gli inglesi a cedere la punta.