Domenica 18 aprile alle ore 15:00 ci sarà Atalanta-Juventus, incontro valido per la 31ª giornata di Serie A. Gli orobici, durante lo scorso turno, hanno ottenuto una rocambolesca vittoria per 3-2 allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina di Iachini: alle reti di Zapata (2) e Ilicic (penalty) per la Dea ha inutilmente replicato Vlahovic (2) per i Viola. La Vecchia Signora, invece, ha fatto bottino pieno nell'incontro casalingo contro il Genoa di Ballardini, imponendosi per 3-1 grazie ai goal di Kulusevski, Morata e McKennie a cui ha risposto Scamacca per il Grifone.

Statistiche: gli ultimi cinque match tra Atalanta e Juventus in Serie A si sono conclusi con una vittoria bianconera e quattro pareggi. In ognuno degli incontri, inoltre, entrambe le squadre sono andate a segno.

Atalanta, Malinovskyi e Maehle in lizza per una maglia

Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta provengono da quattro vittorie consecutive in campionato e vorranno continuare nel loro trend positivo, sebbene l'avversario che si troveranno di fronte non sarà tra i più agevoli. Per tentare di battere i bianconeri, il tecnico orobico potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Gollini tra i pali. Gli interpreti difensivi titolari dovrebbero essere Toloi e Gosens che agiranno come terzini, mentre Palomino e Djimsiti agiranno in mezzo alla difesa.

Linea mediana che sarà presumibilmente formata da Freuler e de Roon. A trequarti campo, invece, assieme ai probabili impieghi dal primo minuto di Muriel e Pasalic vi sarà il ballottaggio tra Maehle e Malinovskyi, con calciatore ucraino classe '93 che pare avanti nelle gerarchie. Il fronte offensivo, infine, sarà probabilmente guidato da Duvan Zapata.

Juventus, probabile 4-4-2 per Pirlo

Mister Pirlo e la sua Juventus si troveranno di fronte una diretta avversaria per la conquista di un posto in Champions League per la prossima stagione. Per centrare la terza vittoria consecutiva, il tecnico bianconero potrebbe scegliere il classico 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Difesa a quattro che sarà probabilmente composta da de Ligt e Chiellini al centro, con Cuadrado che agirà come terzino destro ed uno tra Danilo ed Alex Sandro sul versante opposto, col difensore ex Real Madrid che sembra avvantaggiato per una maglia da titolare.

Cerniera di centrocampo, invece, che potrebbe essere composta da Chiesa e Kulusevski sulle fasce, con Bentancur e Arthur a far da scudo in mezzo. In attacco, infine, spazio alla collaudata coppia formata da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Juventus:

Atalanta (4-2-3-1): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens, Freuler, de Roon, Malinovskyi (Maehle), Muriel, Pasalic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo (Alex Sandro), Chiesa, Arthur, Bentancur, Kulusevski, Cristiano Ronaldo, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.