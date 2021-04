La Juventus in estate potrebbe rivoluzionare gran parte della rosa. L'unico settore che non dovrebbe essere stravolto in maniera evidente dovrebbe essere la difesa. Gli unici dubbi riguarderebbero Chiellini e Alex Sandro: il centrale potrebbe appendere gli scarpini al chiodo, il brasiliano piacerebbe al Chelsea. Potrebbero essere sostituiti rispettivamente da Rugani e Emerson Palmieri. Potrebbero partire poi Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, entrambi infatti hanno mercato in Inghilterra. Nelle ultime ore però si sarebbe aggiunto un altro nome nella lista dei partenti.

Si tratta di Rodrigo Bentancur, il centrocampista uruguaiano vanterebbe estimatori in Spagna. Sarebbe infatti seguito dall'Atletico Madrid. Il tecnico Diego Pablo Simeone starebbe lavorando a un sostituto del partente Saul Niguez. Il profilo gradito sarebbe quello del centrocampista uruguaiano, che la Juventus valuterebbe circa 40 milioni di euro. Una somma importante che però non andrebbe totalmente alla società bianconera.

Simeone sarebbe interessato all'acquisto di Rodrigo Bentancur

L'Atletico Madrid sarebbe pronto ad acquistare il centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur. Le indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna sembrerebbero confermare la volontà della società spagnola di investire sul classe 1997.

Partito alla grande con la gestione Allegri, l'uruguaiano nelle ultime due stagioni ha avuto non poche difficoltà sia con la guida tecnica di Sarri che con quella di Pirlo. Soprattutto nell'ultimo anno nel nuovo ruolo da centrocampista centrale di una mediana a due sta faticando molto. Rodrigo Bentancur sembra infatti rendere al massimo come mezzala in un centrocampo a tre.

Non a caso Massimiliano Allegri lo schierava in quel ruolo con ottimi risultati. Se dovesse ritornare il tecnico livornese (come confermerebbero alcune indiscrezioni di mercato), difficile pensare ad una cessione del centrocampista uruguaiano.

Il mercato della Juventus

Più probabile invece che venga ceduto Adrien Rabiot, che ha molto mercato in Spagna ed in Inghilterra.

Il centrocampista francese potrebbe rientrare in uno scambio di mercato con Dembélé del Barcellona o eventualmente finire al Manchester United per Pogba. In entrambi i casi la società bianconera dovrebbe però aggiungere una somma cash per definire la trattativa. Anche Aaron Ramsey potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione. Il centrocampista gallese piace all'Everton, potrebbe essere la contropartita tecnica per arrivare all'acquisto di Moise Kean. Anche in questo caso la Juventus dovrebbe aggiungere un'offerta cash di almeno 25-30 milioni di euro.