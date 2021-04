La Juventus in estate potrebbe rivoluzionare la rosa, puntando soprattutto su profili giovani. Il direttore sportivo Fabio Paratici nel pre-partita del match contro il Genoa ha dichiarato che la strategia di mercato non cambierà neanche la prossima estate. Tutto dipenderà però anche delle cessioni che la società bianconera riuscirà a definire, così da alleggerire il monte ingaggi e reperire un tesoretto per gli investimenti. Fra i settori che potrebbero essere rivoluzionati in estate ci sarebbe anche quello avanzato. Non sembrerebbe essere certa la permanenza delle punte attualmente a disposizione del tecnico Andrea Pirlo.

Per questo potrebbero esserci uno o due acquisti nel ruolo di punta. Nella lista di mercato della Juventus ci sarebbero Moise Kean, attualmente in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton ma anche Scamacca. Nelle ultime ore però, secondo alcuni giornali sportivi spagnoli, la Juventus starebbe valutando di nuovo l'acquisto di Duvan Zapata. La punta colombiana da tempo sarebbe seguita dalla società bianconera come rinforzo ideale per il settore avanzato.

L'Atalanta potrebbe cedere Zapata per circa 50 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe interessata a Duvan Zapata. Un interesse che arriva da lontano, considerando che si parla ormai da diverse stagioni del colombiano come possibile rinforzo del settore avanzato bianconero.

Di certo la sua valutazione di mercato è importante e questo non agevolerebbe un'eventuale trattativa. Si parla infatti di un prezzo di circa 50 milioni di euro, anche se la Juventus potrebbe inserire delle contropartite tecniche per attutire l'esborso economico da offrire alla società bergamasca. Quest'ultima, infatti, entro giugno 2022 può acquistare Romero (attualmente ancora di proprietà della Juventus) per circa 20 milioni di euro.

Inoltre, l'Atalanta sarebbe interessata al portiere Mattia Perin, in prestito al Genoa ma il cui cartellino è ancora di proprietà dei bianconeri. Il classe 1992 avrebbe una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La punta Duvan Zapata potrebbe rappresentare un rinforzo importante per il settore offensivo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus vorrebbe investire soprattutto su Moise Kean. La punta italiana in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton sarebbe considerata utile nel progetto sportivo sia per la giovane età che per la sua duttilità offensiva. Può giocare prima o seconda punta, ma anche sulla fascia in un eventuale tridente offensivo, come sta dimostrando in questa stagione nella squadra francese.