La Juventus in estate potrebbe proseguire la rivoluzione della rosa già avviata lo scorso Calciomercato estivo. L'idea è continuare ad investire sui giovani di qualità cedendo allo stesso tempo i giocatori che hanno uno stipendio pesante. Una lista partenti che potrebbe comprendere nomi importanti come Alex Sandro, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala. Uno di quelli che ha più mercato è sicuramente il centrocampista francese, che in questa stagione ha sicuramente migliorato il suo rendimento in bianconero rispetto alla scorsa stagione.

Non è un caso che sia ritornato parte integrante dei convocati della nazionale francese. Il commissario tecnico Didier Deschamps spesso lo schiera titolare, come è capitato già nelle ultime partite di qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022.

Adrien Rabiot vanta estimatori in Spagna ma anche in Inghilterra. Ci sarebbero infatti Barcellona, il Manchester United ed il Manchester City interessate al giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus però lo venderebbe per non meno di 30 milioni di euro.

La Juventus valuterebbe Rabiot circa 30 milioni di euro

La Juventus potrebbe cedere Adrien Rabiot durante il calciomercato estivo. La sua valutazione è di almeno 30 milioni di euro, soldi che potrebbero ritornare utili per gli investimenti sul mercato.

Tale somma permetterebbe alla Juventus di scrivere a bilancio una plusvalenza finanziaria importante, considerando che il francese si è trasferito a Torino nell'estate 2019 a parametro zero. Rabiot infatti era andato in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain firmando un'intesa di quattro anni a sette milioni di euro stagione.

Di conseguenza la partenza di Rabiot garantirebbe un tesoretto da investire sul mercato ma anche un risparmio sul monte ingaggi da 14 milioni di euro lordi stagionali.

Possibile scambio Rabiot-Van de Beek

Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile scambio di mercato fra il Manchester United e la Juventus e che riguarderebbe da una parte Donny Van de Beek e dall'altra Adrien Rabiot.

Un affare che non garantirebbe cash alla società bianconera ma permetterebbe di scrivere a bilancio una plusvalenza finanziaria. Van de Beek come ruolo potrebbe sostituire Aaron Ramsey, anche lui possibile partente durante il calciomercato estivo.

Il centrocampista gallese Aaron Ramsey potrebbe trasferirsi all'Everton come contropartita tecnica per l'acquisto di Moise Kean. La punta classe 2000 sarebbe uno degli obiettivi della Juventus per il settore avanzato. La grande stagione fin qui disputata dal giocatore attualmente in prestito al Paris Saint Germain (17 gol in 33 partite) conferma la sua maturazione calcistica.