La Juventus in questa stagione ha deluso le aspettative di stampa e tifosi. L'uscita dalla Champions League negli ottavi di finale contro il Porto, ma soprattutto il terzo posto in campionato (a 12 punti dall'Inter prima) dimostrano le difficoltà bianconere.

Nonostante questo però non sono mancate alcune note liete, come ad esempio Juan Cuadrado. Il terzino colombiano continua a essere un punto di riferimento della Juventus anche in questa stagione e difficilmente Pirlo rinuncia al suo contributo. Solo in campionato Cuadrado ha fornito sette assist decisivi ai suoi compagni, a livello europeo meglio di lui finora ha fatto solo Borna Sosa dello Stoccarda (che ne ha realizzati nove).

Inoltre Cuadrado continua a garantire grande copertura dal punto di vista difensivo, facendone uno dei giocatori più completi nel suo ruolo in Italia ed in Europa. Per questo la Juventus starebbe valutando la possibilità di prolungare il suo contratto.

Il colombiano Cuadrado potrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando al rinnovo di contratto di Juan Cuadrado. L'intesa contrattuale fra le parti scade a giugno 2022, ma in questo momento non ci sarebbe fretta di prolungare.

D'altronde sia il colombiano che la società bianconera sarebbero convinti di continuare insieme anche dopo il 2022. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dovrebbe essere piuttosto facile trovare un'intesa.

L'eventuale firma potrebbe arrivare a fine stagione, anche il rapporto fra l'agente sportivo del giocatore Lucci e la Juventus sarebbe ottimo.

La questione contrattuale di alcuni giocatori della Juventus

Di recente la Juventus ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Radu Dragusin. Il centrale classe 2002 rimarrà nella squadra bianconera e sarà parte integrante della rosa della prima squadra.

Per quanto riguarda invece Buffon e Chiellini, ogni decisione su un'eventuale prolungamento per un'altra stagione sarà presa a fine stagione. Lo stesso potrebbe avvenire per Paulo Dybala, che va in scadenza a giugno 2022. L'argentino di recente ha condiviso sul proprio account Instagram come immagine di profilo una sua foto con la maglia della Juventus numero dieci e con la fascia di capitano: un gesto che potrebbe lasciar intendere la volontà dell'argentino di rimanere a Torino.

Diversa la situazione di di Cristiano Ronaldo, che tanti giornali sportivi descrivono come deluso e arrabbiato per la stagione disputata dalla Juventus: non è da scartare la possibilità che il portoghese possa lasciare la Juventus in estate.