La Juventus in estate dovrà risolvere alcune situazioni contrattuali di difficile gestione. Ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno 2022 che, in caso di permanenza, dovrebbero ridiscutere il rinnovo, se si vuole evitare di perderli a parametro zero alla fine della prossima stagione. Su tutti spiccano i nomi di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, con il portoghese che però potrebbe rimanere a Torino fino alla naturale scadenza del contratto per poi liberarsi a parametro zero. Diverso invece è il discorso riguardante Dybala, che sarà ceduto soprattutto se non dovesse arrivare un'intesa sul rinnovo di contratto.

Altra situazione da affrontare è quella che riguarda Federico Bernardeschi, anche lui in scadenza a giugno 2022. Già lo scorso Calciomercato estivo era stato vicino all'addio alla Juventus, ma la volontà di dimostrare il suo valore a Torino lo avrebbe portato a rifiutare ogni destinazione. La situazione però potrebbe cambiare la prossima estate. Mino Raiola potrebbe definire uno scambio di mercato che coinvolgerebbe Bernardeschi e Romagnoli, entrambi assistiti dal noto agente sportivo.

Possibile scambio di mercato Romagnoli-Bernardeschi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Milan e Juventus in estate potrebbero definire uno scambio di mercato molto interessante. A Milano potrebbe finire Bernardeschi mentre a Torino si trasferirebbe Romagnoli.

Sarebbe una soluzione utile ad entrambe le società, in quanto la squadra rossonera avrebbe un innesto importante per la trequarti offensiva. La Juventus invece avrebbe in rosa un difensore centrale dal piede sinistro, utile soprattutto come possibile sostituto di Chiellini nel caso in cui quest'ultimo dovesse dare l'addio al calcio giocato.

Potrebbe definirsi uno scambio alla pari, anche in considerazione del fatto che entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2022. Non dovrebbero esserci problemi sull'eventuale percentuale di futura rivendita del 30% (in caso di cessione di Romagnoli per una somma superiore ai 25 milioni) che spetterebbe alla Roma.

Il mercato della Juventus

Alessio Romagnoli potrebbe essere il giocatore giusto per rinforzare la difesa della Juventus. Il centrale classe 1995 in caso di arrivo a Torino andrebbe a completare il settore difensivo formato da Bonucci, Demiral, de Ligt e Dragusin. A proposito del difensore rumeno, secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe vicino al rinnovo di contratto. Il nazionale under 21 avrebbe raggiunto l'intesa con la società bianconera e nei prossimi giorni potrebbe essere ufficializzata la firma sul rinnovo di contratto.