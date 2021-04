Giovedì 15 aprile alle ore 21:00 si giocherà Roma-Ajax, incontro valido per il ritorno dei quarti di finale dell'Europa League. La partita d'andata, disputata alla Johan Cruijff Arena, si è conclusa con la vittoria per 2-1 della squadra di Fonseca: Pellegrini e Ibanez in goal per i giallorossi a cui ha replicato Klaassen per l'Ajax. Grazie a tale risultato la Roma, per approdare alle semifinali della competizione europea, avrà a disposizione due risultati su tre (vittoria e pareggio) e potrà staccare il pass anche in caso di sconfitta per 1-0. La squadra che approderà alle semifinali di Europa League dovrà affrontare la vincente della sfida tra Manchester United e Granada.

Statistiche: le due compagini si sono affrontate, tra Europa League e Champions League, in tre occasioni che vedono un perfetto equilibrio, con una vittoria per parte e un match terminato in pareggio. Tutte e tre le partite, inoltre, si sono concluse con almeno una rete per squadra.

Roma, Calafiori dovrebbe sostituire l'infortunato Spinazzola

Mister Fonseca e la sua Roma, malgrado il risultato dell'andata, affronteranno questo match di ritorno senza i favori del pronostico. Per approdare alle semifinali di Europa League, il tecnico lusitano potrebbe schierare il 3-4-2-1, con Pau Lopez a difesa dei pali. Mancini, Cristante e Ibanez dovrebbero comporre il pacchetto arretrato. A centrocampo, invece, gli interpreti iniziali dovrebbero essere Karsdorp e Calafiori che agiranno come esterni, mentre Veretout e Diawara faranno da filtro in mezzo al reparto.

Come trequarti titolari, infine, dovrebbero esserci Pellegrini e Pedro che avranno il compito di fornire palle goal ad uno tra Dzeko e Mayoral, col giocatore bosniaco che pare leggermente favorito. Non sarà del match Spinazzola per infortunio.

Ajax, probabile 4-3-3 per ten Hag

Erik ten Hag ed il suo Ajax affronteranno questo delicato match in trasferta ben consci che servirà segnare due reti senza subire per passare al turno successivo.

Per insediare i giallorossi, il tecnico olandese potrebbe scegliere lo spregiudicato 4-3-3, con Scherpen in porta. Klaiber e Tagliafico dovrebbero essere i terzini titolari, nel frattempo la coppia Timber-Martinez avrà buone chance di far da filtro centrale. In mezzo al campo, invece, Klaassen, Alvarez e Gravenberch partiranno, con tutta probabilità, dal primo minuto.

Tridente offensivo che sarà presumibilmente composto da Antony, Neres e Tadic.

Le probabili formazioni di Roma-Ajax:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori, Pellegrini, Pedro, Dzeko (Mayoral). Allenatore: Fonseca.

Ajax (4-3-3): Scherpen, Klaiber, Timber, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Gravenberch, Alvarez, Antony, Neres, Tadic. Allenatore: ten Hag.