Domenica 18 aprile alle ore 20:45 si giocherà Napoli-Inter, match valido per il 31° turno di Serie A. I partenopei, durante la giornata precedente hanno sconfitto la Sampdoria di Ranieri allo Stadio Luigi Ferraris, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Fabian Ruiz e Osimhen. I nerazzurri, invece, hanno ottenuto una vittoria di misura per 1-0 (Darmian) nell'incontro casalingo col Cagliari di Semplici.

Statistiche: gli ultimi tre match del campionato italiano dove Napoli e Inter si sono scontrati vedono i nerazzurri sempre vittoriosi. Due di questi tre incontri, inoltre, si sono conclusi con meno di tre reti complessive.

Napoli, Ruiz e Bakayoko in lizza per una maglia

Gennaro Gattuso e il suo Napoli sono in piena lotta per conquistare un posto tra le prime quattro forze del campionato, il quale significherebbe approdare in Champions League la prossima stagione. Per centrare la seconda vittoria consecutiva in Serie A, il tecnico calabro potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Ospina tra i pali. Quartetto che avrà buone chance di essere formato da Hysaj e Di Lorenzo come terzini, mentre la coppia Koulibaly-Manolas si piazzerà in mezzo al reparto. Linea mediana che, oltre al probabile impiego dal primo minuto di Demme, vedrà Fabian Ruiz e Bakayoko contendersi una maglia, col calciatore spagnolo leggermente favorito. Trequarti campo che potrebbe essere composta da Zielinski, Politano e dal capitano L.

Insigne che agiranno a supporto dell'unica punta Osimhen. Non saranno del match Ghoulam (infortunio) e Lozano (squalifica).

Inter, Conte potrebbe puntare ancora sul 3-5-2

Mister Conte e la sua Inter sono oramai proiettati verso la conquista del 19° scudetto della loro storia, ma per raggiungerlo non dovranno abbassare la guardia.

Per continuare il trend positivo, il tecnico salentino potrebbe scegliere nuovamente il 3-5-2, col capitano Handanovic in porta. Skriniar, Bastoni e De Vrij dovrebbero comporre il pacchetto arretrato. Cerniera di centrocampo che, invece, sarà presumibilmente composta da Darmian e Hakimi sulle fasce, nel frattempo Eriksen, Brozovic e Barella si posizioneranno in mezzo.

Assieme a Romelu Lukaku in attacco vi sarà il ballottaggio tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, col "Toro" che dovrebbe spuntarla.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter:

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Ruiz (Bakayoko), Demme, Politano, Insigne, Zielinski, Osimhen. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Inter (3-5-2): Handanovic, Bastoni, Skriniar, De Vrij, Hakimi, Brozovic, Barella, Eriksen, Darmian, L. Martinez (Sanchez), Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.