Se dovessimo seguire la classifica senza presunti errori arbitrali per stabilire lo scudetto in Serie A, si sarebbe già assegnato. L'Inter infatti è prima anche in questa graduatoria, come lo è in quella reale. I nerazzurri in questa speciale classifica sono infatti a 83 punti, ben quindici punti rispetto a Napoli e Atalanta a 68 punti. La Juventus invece è quarta, a 66 punti, e precede il Milan, quinta con 61 punti. Soffermandosi sugli episodi discutibili della 33esima giornata di campionato, sorprende molto il gol annullato al Hellas Verona contro l'Inter.

Viene fischiato un fallo di Faraoni su Handanovic, ma nonostante il Var, Abisso non va a rivedere la decisione annullandolo. La partita è finita 1 a 0 per l'Inter. Errore forse ancora più marcato in Lazio-Milan, con protagonista l'arbitro Orsato. Sul 2 a 0 per la squadra di Inzaghi sembrerebbe evidente il fallo di Lucas Leiva su Calhanoglu, dall'azione nasce poi la realizzazione di Correa. Rischio per Bonucci in un contatto difensivo su Vlahovic ma poteva anche non essere fischiato.

La classifica senza presunti errori arbitrali dopo 33 giornate: Inter prima

Come già anticipato, l'Inter sarebbe già campione d'Italia se si utilizzasse come riferimento questa speciale classifica. 83 punti per la squadra di Conte, che precede Napoli, Atalanta (68 punti), Juventus (66 punti) e Milan (61).

Seguono Lazio (58), Roma (54), Sassuolo (49) Sampdoria (44) e Torino (43). Il Verona invece è a 42 punti e precede il Bologna a 37. Udinese (36), Genoa (35), Spezia e Fiorentina (33), Cagliari (31), Benevento (29), Parma (19) e Crotone (16) chiudono questa speciale classifica senza presunti errori arbitrali.

La classifica reale di Serie A dopo 33 giornate

La vittoria contro l'Hellas Verona permette all'Inter di consolidare il primo posto. 79 i punti per i nerazzurri, che precedono Atalanta (68), Napoli, Juventus a Milan (66). La Lazio invece è a 61 punti ma ha una partita da recuperare contro il Torino. In caso di vittoria potrebbe avvicinare ulteriormente le squadre che lottano per il quarto posto portandosi a -2.

La Roma invece è a 55 punti, precede Sassuolo (52), Sampdoria (42), Verona (41) e Udinese (39). Bologna (38), Genoa (36) e Fiorentina (34), Spezia (33), Torino, Cagliari e Benevento (31), Parma (20) e Crotone (18) chiudono la classifica di Serie A.

La giornata 34 di campionato

Rimanendo nella zona Champions League, nella 34esima giornata di campionato il Milan sfiderà il Benevento, la Juventus l'Udinese, mentre il Napoli giocherà contro il Cagliari. L'Atalanta invece se la vedrà contro il Sassuolo, la Lazio invece sfiderà il Genoa. L'Inter potrebbe conquistare lo scudetto già contro il Crotone, qualora dovesse vincere e l'Atalanta dovesse pareggiare o perdere contro il Sassuolo.