Ultima giornata per il campionato di Serie A, ultimi novanta prima della pausa estiva. Un turno che congederà alcuni club ormai aritmeticamente retrocessi in cadetteria, tra questi il Crotone. La formazione calabrese che nell'ultima giornata ha raggiunto la cifra record di 92 reti subite, avrebbe iniziato a programmare il suo futuro con la contestuale inevitabile cessione di alcuni dei suoi migliori talenti. Tra questi potrebbe esserci l'attaccante Junior Messias, calciatore autore di nove reti in questo campionato per il quale si sarebbe soffermato l'interessamento del Napoli.

Crotone, il Napoli avrebbe messo Messias nel mirino

Una stagione da debuttante in Serie A con nove reti siglate all'età di 29 anni. Per Junior Messias, attaccante alla seconda stagione con la maglia del Crotone, si tratta della definitiva consacrazione nel grande calcio. Arrivato in Calabria dal Gozzano, la punta è stata protagonista della promozione in Serie A sotto la guida di Giovanni Stroppa. Le sue grandi prestazioni in questo anno 2020-2021 avrebbero attirato l'interesse del Napoli. La squadra partenopea, infatti, sarebbe disposta ad offrire agli squali circa 3 milioni di euro per rilevare il cartellino del calciatore. Una cifra bassa visto che il Crotone sarebbe intenzionato a ottenere circa il doppio della cifra, forte anche di un contratto con l'attaccante rinnovato ad inizio anno e in scadenza il 30 giugno 2024.

Simy tesoretto del Crotone

Non solo Junior Messias, il Crotone potrebbe salutare nelle prossime settimane anche il suo marcatore principale, l'attaccante Nwankwo Simy. La punta, da cinque anni in rossoblù, ha raggiunto il traguardo delle 20 reti in Serie A andando ad avvicinarsi ad un grande del calcio africano come Samuel Eto'o che in Serie A con la maglia dell'Inter siglò 21 reti.

Su Nwankwo Simy ci sarebbe forte l'interessamento da parte della Lazio. Per lui il Crotone starebbe pensando ad una richiesta di circa 10 milioni di euro, anche se il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2022 potrebbe portare ad una riduzione delle pretese da parte del club.

Crotone, ultima fatica

Per il Crotone prima di parlare di mercato ci sarà però da concludere la stagione.

Nell'anticipo di sabato 22 maggio gli squali ospiteranno all'Ezio Scida alle ore 20:45 la Fiorentina di Giuseppe Iachini. In palio tre punti per evitare l'ultima posizione. Ad essere assenti dalla gara saranno l'infortunato Arcadiusz Reca e gli squalificati Lisandro Magallan e Vladimir Golemic. Per il tecnico Serse Cosmi ci sarà dunque da cambiare qualcosa nell'undici iniziale, con la possibilità di concedere una maglia da titolare a qualche calciatore meno impiegato fino a questo momento del torneo.