Il Calciomercato della Juventus ruota tutto intorno all’attacco. Il futuro è incerto per Cristiano Ronaldo, che pesa molto sul monte ingaggi, e per Paulo Dybala che ancora non ha firmato il rinnovo del contratto. Poi c’è la questione Alvaro Morata, con il riscatto fissato a 45 milioni di euro, troppi per i bianconeri, e l’ipotesi di allungare il prestito di un altro anno per 10 milioni. Al momento gli unici sicuri di restare sarebbero Chiesa e Kulusevski, per questo si lavora su tante piste. Nella lista di Paratici ci sarebbe Moise Kean, che l’Everton valuta una cinquantina di milioni e su cui c’è anche il PSG.

Possibile un ritorno di fiamma per Milik, operazione low cost, ma continua ad essere importante anche la possibile candidatura di Memphis Depay.

Calciomercato Juventus, possibile duello con il Barcellona per Depay

L’olandese lascerà il Lione a parametro zero durante l’estate. In questa stagione il suo rendimento è stato brillante con 37 partite, 20 gol e 12 assist in Ligue 1. L’opportunità di acquistarlo senza spendere nulla per il cartellino è ghiotta e, secondo i rumors che arrivano dalla Spagna, la Juventus avrebbe già fatto un’offerta al giocatore. Cifre e dettagli sono ancora top secret, ma potrebbero far breccia nel cuore dell’attaccante che ancora non ha deciso il suo futuro.

Su Depay è vivo da tempo l’interesse del Barcellona, ma la trattativa si sta complicando.

Se fino a qualche settimana fa i blaugrana sembravano in vantaggio e il giocatore veniva dato in cerca di casa in Catalogna, adesso tutto è cambiato.

Laporta è infatti vicinissimo a piazzare il colpo Aguero che dovrebbe essere presentato nel mese di giugno subito dopo la finale di Champions League che il Kun giocherà con il Manchester City.

L’arrivo dell’argentino rende il reparto offensivo molto affollato con Messi, Griezmann, Ansu Fati, Trincao e anche Coutinho a comporre un settore offensivo stellare e con tante alternative.

Insomma, Depay rischia di arrivare a Barcellona e non avere molto spazio. L’olandese sarebbe stato tentato dall’avventura in Spagna soprattutto per la presenza di Ronald Koeman, suo connazionale, in panchina.

Il problema è che il tecnico con ogni probabilità lascerà la squadra nei prossimi giorni dopo una stagione travagliata con il terzo posto in Liga e l’uscita prematura dalla Champions League.

Così l’opzione Depay potrebbe tornare di prepotenza nel calciomercato della Juventus. Paratici potrebbe approfittare del tentennamento del Barcellona per partire all’attacco e chiudere un colpo che sarebbe molto importante. Il giocatore infatti ha caratteristiche sia da prima punta che da secondo attaccante, una duttilità che potrà essere decisamente utile.