Con il diciannovesimo scudetto finalmente in tasca, l'Inter può permettersi di pensare già alla prossima sessione di mercato rispetto alle altre big italiane, impegnate ancora in campionato. Le riflessioni in casa nerazzurra sono tante. Una delle più importante è quella che riguarda il puntellamento della rosa, per farla diventare ancor più forte e competitiva su tutti i fronti. Antonio Conte avrebbe messo fretta alla società per spingerla ad acquistare giocatori di livello o a far tornare a Milano tutti quelli in prestito. Il primo nella lista dei giocatori di proprietà nerazzurra che militano in altre squadre è Federico Dimarco.

L'esterno dell'Hellas sarebbe pronto a tornare a giocare con l'Inter e a rinforzare, così, il reparto di sinistra nerazzurro, considerato troppo debole da Antonio Conte. Per poter riavere il giocatore azzurro, la società meneghina sarebbe pronta anche ad assecondare le richieste della società veronese che avrebbe richiesto Radu. Il secondo portiere nerazzurro, in questa stagione, ha giocato solo 45 minuti nel match contro la Sampdoria a San Siro, il primo dopo lo scudetto conquistato. Per lui si aprirebbero nuove porte.

L'Inter a caccia di un buon terzino sinistro: ecco Dimarco

Molto difficilmente l'Inter potrà mettere a segno dei veri e proprio colpi nel mercato estivo. La società è stata categorica: acquisti si, ma pochi e non troppo dispendiosi.

Serviranno, infatti, pochi colpi ad effetto per puntellare una rosa già di per sé molto forte. Il più grande dilemma riguarda proprio un esterno di faccia sinistra. Il ritorno di Ivan Perisic è stato assai gradito da Antonio Conte che, nell'ultimo scorcio di stagione, lo ha impiegato come quinto di difesa e i risultati gli hanno dato ragione.

Non si può dire lo stesso di Ashley Young. Impiegato poco e quasi mai decisivo. Il suo destino sarà sicuramente lontano da Milano, con destinazione Inghilterra. L'Inter, però, avrà necessità di rimpiazzarlo e, per evitare di spendere cifre enormi, si pensa a far tornare a Milano, Federico Dimarco, il giocatore di proprietà nerazzurra in prestito all'Hellas Verona.

Dimarco all'Inter e Radu all'Hellas Verona

L'Hellas Verona ha provato a riscattare il giocatore chiedendo una diminuzione sulla cifra pattuita con i nerazzurri per il suo riscatto, fissato a 6 milioni. Ma Marotta e Ausilio non hanno accettato. Questo determinerà un ritorno alla base per l'esterno azzurro, pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte. L'alternativa per la società veronese potrebbe essere quella di non riscattare il suo esterno di difesa, ma magari di proporre uno scambio per avere Radu, il secondo portiere nerazzurro.