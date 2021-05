La sconfitta contro il Milan potrebbe aver compromesso la qualificazione della Juventus alla prossima Champions League. Potrebbero infatti non bastare tre vittorie in altrettante partite per poter giocare la prossima stagione la massima competizione europea. Dopo la disfatta all'Allianz Stadium contro i rossoneri, gran parte dei giornali sportivi avevano ipotizzato un possibile ribaltone sulla panchina della Juventus con l'inserimento di un traghettatore per questo finale di stagione. Alla fine, però, la società bianconera ha deciso di confermare Pirlo, anche se è probabile che, come scrive Calciomercato.it, questa conferma sia solo momentanea.

A preoccupare, infatti, non sono solo i risultati raccolti dalla squadra ma anche il gioco espresso e le poche occasioni create. Da luglio, quindi, potrebbe arrivare un nuovo tecnico. Diversi i nomi nella lista della società bianconera. Il più chiacchierato rimane Massimiliano Allegri, anche se di recente il tecnico livornese è stato avvicinato dalla stampa sportiva al Real Madrid.

Pirlo dovrebbe rimanere fino a fine stagione

Andrea Pirlo dovrebbe essere confermato fino a fine stagione. Sembra essere questa la linea sposata dalla Juventus per questo mese di maggio. Non ci sarebbe intenzione di affidarsi ad un traghettatore. Si era parlato infatti di una possibile promozione di Igor Tudor ad allenatore della Juventus per le rimanenti quattro partite. Attualmente questa possibilità sembra essere decaduta, ma non è da scartare che, in caso di debacle contro il Sassuolo, possa venire considerata.

Mercoledì 12 maggio, infatti, è prevista la 36esima giornata di campionato al Mapei Stadium, con la squadra di De Zerbi che sta vivendo un ottimo momento di forma e che punta ad un posto nelle competizioni europee.

La panchina della Juventus dalla prossima stagione

L'eventuale conferma di Pirlo o la promozione di Tudor sarebbero soluzioni solo temporanee.

Dalla prossima stagione la Juventus dovrebbe affidarsi ad un tecnico con esperienza internazionale, che abbia la capacità di saper valorizzare i giovani. La strategia di mercato della società bianconera, infatti, dovrebbe rimanere la stessa. Investire su talenti e inserirli gradualmente nella prima squadra. Il prossimo tecnico della Juventus potrebbe essere scelto da una lista di nomi importanti.

Si è parlato di Massimiliano Allegri, ma non è da scartare l'ingaggio di Zidane qualora il tecnico francese dovesse lasciare il Real Madrid. Piacciono, inoltre, anche Giampiero Gasperini, Simone Inzaghi e Gennaro Gattuso. Allenatori che hanno dimostrato di saper valorizzare tanti giocatori in questi anni.