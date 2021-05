Il pareggio dell'Atalanta contro il Sassuolo nella 34esima giornata di campionato è stato decisivo per la conquista del 19esimo scudetto della storia da parte dell'Inter. La squadra di Conte infatti attualmente ha 13 punti sulla seconda in classifica, distanza irrecuperabile se consideriamo che mancano quattro partite alla fine del campionato. Uno dei protagonisti della grande stagione nerazzurra è stato sicuramente Antonio Conte, che ha dato una grande mentalità alla squadra. Allo stesso tempo, come confermato anche dal vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti in una recente intervista, ha dato una grande cultura del lavoro alla squadra.

Conte e la sua cultura del lavoro

L'ex centrocampista argentino a La Nacion ha parlato dell'emozione dello scudetto vinto in questa stagione. Allo stesso tempo ha riconosciuto i meriti dell'allenatore pugliese. A tal riguardo ha dichiarato: "La sua mentalità ha reso un gruppo di giocatori, molti dei quali giovani, consapevoli di poter vincere". Si è poi soffermato sul passato bianconero di Conte, sottolineando come probabilmente i tifosi della Juventus non saranno felici del fatto che sia stato un ex bandiera bianconera a portare l'Inter a vincere un trofeo.

'Conte si è impegnato al 100%per migliorare l'Inter'

Il vicepresidente dell'Inter in una recente intervista ha dichiarato: "Penso che al tifoso della Juve non piaccia che abbia portato l'Inter a vincere un titolo".

Zanetti si è poi soffermato anche sui tifosi dell'Inter, sottolineando come all'inizio abbiano studiato molto Conte per via dei suoi trascorsi in bianconero. L'impegno e la professionalità dimostrata dall'allenatore pugliese hanno tolto ogni dubbio ai tifosi nerazzurri. Zanetti ha poi aggiunto che Conte da quando è arrivato all'Inter si è impegnato al 100% per migliorare la squadra accettando una sfida non semplice.

Il vicepresidente dell'Inter si è poi soffermato anche sulle sfide del passato fra Inter e Juventus, con protagonisti appunto Zanetti da una parte e Conte da un'altra. L'argentino ha sottolineato che c'è sempre stato rispetto e che Conte aveva personalità e carattere in campo ma non cercava mai conflitti.

Javier Zanetti sulla Superlega

Altro argomento attuale è il lancio della Superlega, progetto sportivo durato appena due giorni. Javier Zanetti ha voluto esprimere la sua opinione sottolineando come a suo parere si sia trattato di un errore dal quale si può imparare. Ha però aggiunto che tutto questo deve servire a Fifa e Uefa per migliorare il calcio, soprattutto in questa fase in cui l'emergenza coronavirus ha appesantito i bilanci delle società di calcio.