I dirigenti del Milan sono in movimento per cercare di porre rimedio al vuoto che si è creato con la scadenza del contratto di Hakan Calhanoglu, il quale ha firmato un contratto con i rivali nerazzurri.

Il club rossonero per rimpiazzare il nazionale turco potrebbe "usare" il portoghese Rafael Leao come pedina di scambio per l'acquisto del colombiano James Rodriguez. L'ex stella del Real Madrid milita adesso nell'Everton e potrebbe lasciare la Premier League in estate per approdare al Milan di Stefano Pioli.

Milan, un colombiano per Pioli

James Rodriguez ha esperienza, esperienza internazionale e sa regalare magie sulla trequarti.

Un identikit perfetto per le esigenze del Milan che sta valutando le opzioni migliori sul mercato per rimpiazzare Hakan Calhanoglu. Il colombiano all'Everton la scorsa stagione ha vissuto dei momenti molto belli, ma la sensazione era quella che le strade si dovessero separare e l'addio di Carlo Ancelotti potrebbe essere stata la molla per scatenare la separazione.

Un trasferimento in un club come il Milan potrebbe essere perfetto per lui: Champions League, una storia prestigiosa e un'enorme platea di fan per sentirsi ancora una volta speciale. Secondo quanto riportato dai media italiani il suo agente Jorge Mendes sta cercando di farlo approdare in rossonero. Mendes rappresenta anche l'attaccante del Milan Rafael Leao che potrebbe fare il percorso interno e trasferirsi in Inghilterra.

Un possibile nodo da sciogliere sarebbe quello relativo all’ingaggio, ma ci si può lavorare considerando il contratto in scadenza nel 2022. Rafael Leão piace molto all’Everton da diverso tempo, c’erano stati dei contatti anche nei mesi scorsi.

Calciomercato Milan, per la fascia si pensa a Ziyech

I rossoneri per sostituire Calhanoglu dovranno tesserare un giocatore di alto livello e questo di solito significa che la trattativa non sarà facile.

Pertanto, aspettare la fine dell'estate potrebbe effettivamente aiutare il club rossonero, poiché potrebbero aprirsi delle opportunità.

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato delle opzioni del Milan per sostituire Calhanoglu, dicendo molto chiaramente che la dirigenza del club non ha fretta di farlo. “Non c'è fretta, il mercato non è ancora finito.

Ziyech è tra i primi nomi nella lista dei desideri per quel ruolo. Con il Chelsea la trattativa è molto ampia, e potrebbe coinvolgere altri giocatori, non solo Ziyech e Giroud". Oltre a un sostituto di Calhanoglu, il Milan dovrebbe estendere anche il prestito di Brahim Diaz, molto probabilmente con un'opzione di riscatto inclusa. In altre parole, i rossoneri dovrebbero essere coperti in questa posizione.