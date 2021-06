Da questa mattina è partita ufficialmente l'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter. L'allenatore ha firmato un contratto biennale, con opzione per il terzo anno, a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus e oggi era già alla Pinetina per programmare la prossima stagione, partendo dal ritiro alle amichevoli, passando per i rinforzi che serviranno per la rosa a sua disposizione. Uno dei reparti che dovranno essere rinforzati è sicuramente quello di centrocampo, magari con un innesto di qualità che possa alternarsi con Marcelo Brozovic e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Miralem Pjanic.

Inter su Pjanic

Uno dei nomi finiti nel mirino dell'Inter in vista della prossima sessione estiva di calciomercato sarebbe quello di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco ha deluso al Barcellona e per questo motivo i blaugrana potrebbero cederlo dopo una sola stagione. Il giocatore, infatti, fu acquistato l'estate scorsa dalla Juventus in uno scambio che ha visto il passaggio in bianconero di Arthur, con due valutazioni leggermente diverse. Pjanic è stato valutato 70 milioni, mentre il centrocampista brasiliano è stato valutato 80 milioni di euro.

Il bosniaco, come detto, ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative, venendo spesso relegato in panchina, chiuso da Pedri. In questa annata, infatti, non ha mai timbrato il cartellino, né servito un assist, pur avendo collezionato 19 presenze in Liga e otto in Champions League.

Il club meneghino ha individuato in lui una vera e propria opportunità che il mercato offre, visto che non potrà permettersi investimenti pesanti a causa della crisi economica che ha colpito il mondo del calcio e, soprattutto, le casse della società nerazzurra, come testimoniato dalle tante voci di questi mesi.

La possibile trattativa con il Barcellona

Inter e Barcellona potrebbero presto sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Miralem Pjanic. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista bosniaco è in uscita dai blaugrana, che hanno bisogno di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. Proprio per questo motivo il Barça avrebbe aperto le porte anche ad una cessione in prestito secco, soluzione ideale per i nerazzurri, che cercano un rinforzo low cost in mezzo al campo da regalare al nuovo tecnico, Simone Inzaghi, in modo da dargli maggiori soluzioni sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista tattico.

Pjanic, infatti, potrebbe alternarsi sia con Marcelo Brozovic nel ruolo di trequartista, sia come mezzala al fianco del croato, oltre ad essere molto bravo sui calci piazzati, come dimostrato in Italia con le maglie di Roma e Juventus.