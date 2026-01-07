La Juventus si prepara ad affrontare il mercato di gennaio con idee chiare e una linea ben definita: rinforzare il centrocampo, ma senza effettuare investimenti pesanti. La priorità della dirigenza bianconera è infatti quella di aggiungere qualità ed esperienza alla mediana, mantenendo però un occhio attento ai conti. Proprio per questo motivo, le strategie della Vecchia Signora sembrano orientate verso opportunità a basso costo o operazioni vantaggiose, sfruttando occasioni che il mercato invernale può offrire.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, uno degli obiettivi principali della Juventus sarebbe Franck Kessié.

L’ex centrocampista del Milan, attualmente in forza all’Al Ahli, va in scadenza di contratto nel prossimo giugno e questo rende la sua situazione particolarmente interessante. L’idea dei bianconeri sarebbe quella di provare ad anticipare i tempi, cercando di convincere il club arabo a liberare il giocatore già a gennaio, permettendogli così di arrivare a Torino a parametro zero con sei mesi di anticipo. Un’operazione non semplice, ma che rientra perfettamente nella filosofia di risparmio che la Juventus intende seguire in questa sessione di mercato.

Si lavora per Kessié

Nel caso in cui il tentativo invernale non dovesse andare a buon fine, la Juventus resterebbe comunque alla finestra, pronta a tornare alla carica in estate, quando Kessié sarà ufficialmente svincolato.

Sul tavolo, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe già una possibile proposta contrattuale: un accordo di quattro anni a sei milioni di euro a stagione. Una cifra importante, ma ritenuta sostenibile per un profilo che garantirebbe fisicità, esperienza internazionale e una conoscenza profonda del campionato italiano.

Dal punto di vista tecnico, Kessié rappresenterebbe un innesto ideale per Luciano Spalletti. L’ivoriano potrebbe infatti aumentare il livello qualitativo e l’intensità del centrocampo bianconero, offrendo soluzioni sia in fase di interdizione che di inserimento. La sua duttilità e la capacità di reggere ritmi elevati lo rendono un profilo perfettamente compatibile con le esigenze dell’allenatore, che da tempo chiede rinforzi nel cuore del gioco.

L’alternativa è Guido Rodriguez

Parallelamente, la Juventus continua a monitorare anche altre opportunità. Un nome che resta sullo sfondo è quello di Guido Rodriguez. Il centrocampista argentino del West Ham è considerato un’occasione di mercato, visto che il club inglese sarebbe disposto a cederlo e a favorire la sua partenza a condizioni vantaggiose. In particolare, gli Hammers sarebbero aperti all’ipotesi di un prestito, formula che rientra nei parametri economici fissati dalla dirigenza juventina.

Al momento, però, la Juventus ha deciso di prendere tempo. La ragione principale è legata alle perplessità di Spalletti, che non sembra del tutto convinto del profilo di Rodriguez. L’allenatore sta valutando con attenzione se l’argentino possa davvero rappresentare il rinforzo giusto per il suo centrocampo o se sia preferibile attendere un’occasione diversa. Anche in questo caso, dunque, non resta che monitorare l’evoluzione della situazione e capire quali sviluppi potrà offrire il mercato nelle prossime settimane.