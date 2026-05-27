In casa Juventus nelle prossime settimane si dovrà affrontare il tema legato al futuro di Dusan Vlahovic. La situazione dell’attaccante serbo continua infatti a essere uno degli argomenti più delicati in casa bianconera, soprattutto in vista della scadenza contrattuale che si avvicina sempre di più. Se non dovesse arrivare un accordo entro questo mese, al 30 giugno Vlahovic sarebbe libero di lasciare Torino a parametro zero, scenario che la Juventus vorrebbe evitare a tutti i costi.

Nel frattempo continuano a rincorrersi indiscrezioni e retroscena sul rapporto tra il centravanti serbo e la dirigenza.

Luca Momblano, intervenuto sul canale YouTube di Juventibus, ha spiegato che la permanenza del numero nove sarebbe legata anche alle figure presenti all’interno della società. Secondo il giornalista, infatti, in caso di addio di Damien Comolli la situazione potrebbe cambiare radicalmente, con Vlahovic pronto addirittura a rinnovare alle condizioni proposte dal club bianconero. Una voce che inevitabilmente alimenta discussioni e interrogativi tra i tifosi juventini.

Il nodo Comolli-Vlahovic

Momblano ha poi aggiunto: “Il tema Vlahovic è rimarrebbe alla Juve, ma la posizione è: ‘se c’è Comolli io non resto’”. Una frase molto forte che confermerebbe l’esistenza di tensioni interne tra l’attaccante serbo e l’attuale dirigente bianconero.

La sensazione è che il futuro del giocatore possa dipendere non soltanto da questioni economiche o tecniche, ma anche dagli equilibri societari che si verranno a creare nelle prossime settimane.

La Juventus, dal canto suo, continua a lavorare per evitare di perdere un patrimonio tecnico ed economico così importante senza incassare nulla dal suo cartellino. Vlahovic resta infatti uno dei centravanti più talentuosi del panorama europeo e, nonostante una stagione vissuta tra alti e bassi, il club crede ancora nelle sue qualità. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e soprattutto quali saranno le decisioni definitive della società sul fronte dirigenziale.

Le parole di Comolli sul futuro del serbo

Nel frattempo, però, Damien Comolli ha avuto un incontro con i media nel quale ha parlato apertamente proprio di Vlahovic. L’amministratore delegato bianconero ha confermato l’esistenza di dialoghi continui con il calciatore e con il suo entourage, lasciando intendere che la Juventus non considera ancora chiusa la partita relativa al rinnovo contrattuale.

Comolli ha infatti dichiarato: “Abbiamo avuto discussioni con lui e con suo padre, e ci stiamo preparando ad altre discussioni”. Parole che testimoniano come i contatti tra le parti siano ancora vivi e destinati a proseguire nelle prossime settimane. La Juventus vuole capire se esistano ancora i margini per arrivare a un accordo e blindare il proprio numero nove, evitando così una separazione che potrebbe trasformarsi in un duro colpo sia dal punto di vista tecnico che economico.