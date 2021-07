Uno dei giocatori che potrebbe infiammare questa sessione estiva di Calciomercato è Mikkel Damsgaard. Il centrocampista danese ha dimostrato di essere ormai un giocatore di alto livello, non sentendo le pressioni anche sui grandi palcoscenici internazionali, grazie all'Europeo disputato con la maglia della Danimarca da protagonista assoluto. Il futuro del giocatore è in bilico visto che non mancano i top club interessati a lui. Anche in Italia potrebbe scatenarsi un vero e proprio derby sul mercato, visto che sia l'Inter che il Milan avrebbero messo gli occhi su di lui essendo alla ricerca di un rinforzo in quella zona del campo.

Possibile derby di mercato per Damsgaard

Inter e Milan prima di sfidarsi sul campo nella prossima stagione, potrebbero farlo anche sui tavoli del calciomercato nelle prossime settimane. I due club milanesi infatti avrebbero messo nel mirino Mikkel Damsgaard, giocatore di proprietà della Sampdoria che ha impressionato tutti con la Danimarca durante l'Europeo. Il classe 2000, nonostante la giovanissima età, ha disputato 5 gare in questa competizione partendo per ben 4 volte da titolare e collezionando un assist e due gol. L'ultima rete messa a segno in semifinale, persa poi ai supplementari, contro l'Inghilterra da calcio di punizione è stata una vera prodezza: una traiettoria fantastica, che dopo aver scavalcato la barriera si è insaccata sotto la traversa non lasciando scampo a Jordan Pickford.

Damsgaard conclude così una stagione da incorniciare. Il suo esordio in Serie A è stato notevole. Nella prima stagione ha realizzato 2 gol e 4 assist, regalando però spesso prestazioni di altissimo livello e diventando per Ranieri un vero jolly. D’altronde, le sue caratteristiche tecniche lo portano a essere un calciatore in grado di essere amato da qualunque allenatore, anche per la sua versatilità di ruolo.

Centrocampista prevalentemente offensivo, come ruolo naturale è un’ala sinistra, ma può all’occorrenza agire anche come mezzala o punta centrale. Caratteristiche che rendono il giovane ventunenne un giocatore in grado di poter fare la differenza in qualsiasi squadra.

Le possibili cifre

L'Inter segue Damsgaard da diverso tempo, basti pensare che i primi contatti tra Marotta e la dirigenza blucerchiata risalgono allo scorso gennaio, in quel periodo il valore di mercato del danese si aggirava sui 10 milioni di euro.

Nelle ultime settimane oltre ai nerazzurri si sarebbe fatto avanti in maniera insistita anche il Milan, il club di Via Aldo Rossi infatti è alla ricerca di un sostituto di Calhanoglu, ovvero di un giocatore in grado di agire alle spalle della punta nel 4-2-3-1 di Pioli. E avrebbe individuato proprio nel numero quattordici danese il giusto profilo.

La Sampdoria ha acquistato Damsgaard lo scorso settembre dal Nordsjælland per 6,5 milioni, adesso, dopo la grande stagione, il valore del giocatore è quadruplicato. Ferrero infatti ha dichiarato che Damsgaard è valutato dalla società circa 40 milioni di euro, il presidente inoltre ha fatto intendere di non voler prendere in considerazione contropartite tecniche ma solo soldi cash.

Ipotesi poco realistica considerando i problemi economici che tutto il mondo del calcio sta vivendo. La trattativa non sarà di certo semplice, ma si preannuncia una vera e propria sfida di mercato tra Inter e Milan per aggiudicarsi il centrocampista doriano.