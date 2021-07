Uno dei protagonisti indiscussi della nazionale italiana vincitrice dell'Europeo è Giorgio Chiellini. Il capitano ha dimostrato di essere un giocatore ancora molto importante nonostante abbia 37 anni. È andato in scadenza di contratto a giugno 2021 con la Juventus, ma le ultime indiscrezioni di mercato confermano la possibilità di un rinnovo contrattuale di un anno con la società bianconera al rientro dalle vacanze. I nazionali italiani sono attesi dal rientro alla Continassa a fine luglio-inizio agosto. Di recente però l'agente sportivo del giocatore Davide Lippi ha suscitato dei dubbi sulla possibile conferma di Chiellini la prossima stagione.

Dapprima ha dichiarato che "i matrimoni si fanno in due". Successivamente in una recente intervista a Radio Radio ha dichiarato: "Se Chiellini non rimarrà a Torino andrà all’estero". L'agente sportivo ha infatti rimarcato il fatto che non accetterà offerte da società italiane, nonostante la Fiorentina abbia sondato il terreno per ingaggiarlo.

'Se non rinnova con la Juventus Chiellini andrà all'estero'

Il difensore Giorgio Chiellini se non rinnoverà il suo contratto con la Juventus si trasferirà all'estero. A dichiararlo è Davide Lippi, l'agente sportivo del difensore centrale. La Fiorentina avrebbe provato ad ingaggiarlo a parametro zero ma il giocatore non l'avrebbe considerata proprio per la sua storia con la società bianconera.

Difficile pensare che Chiellini non rinnovi il contratto, anche perché il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe chiesto la conferma del difensore. Sarebbe infatti considerato non solo dal punto di vista tecnico ma anche nella leadership. È considerato infatti uno dei riferimenti della rosa bianconera, insieme ai giocatori più esperti come Cuadrado, Bonucci, Alex Sandro e Danilo.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe avere in rosa la prossima stagione come difensori Bonucci, de Ligt e Chiellini. Ci sono dubbi sul quarto o quinto difensore centrale. Potrebbe partire Demiral, che ha mercato in Inghilterra: piace all'Everton e Manchester City. In Italia invece ci sarebbe l'Atalanta interessata al suo acquisto qualora dovesse partire Romero.

Potrebbe invece rimanere Rugani come quarto difensore centrale. Se però dovesse arrivare un'offerta importante il giocatore potrebbe lasciare la società bianconera. In tal caso potrebbe essere confermato Dragusin come quarto centrale. Non è da scartare un investimento in difesa, piace Milenkovic della Fiorentina, in scadenza di contratto a giugno 2022. A centrocampo invece si lavora all'acquisto di Locatelli ma potrebbe arrivare anche Pjanic in prestito.