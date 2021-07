La Juventus potrebbe effettuare almeno due acquisti a centrocampo durante il Calciomercato estivo. Molto dipenderà dall'eventuale cessione di Ramsey (potrebbe trasferirsi in Inghilterra) ma Allegri vorrebbe non solo una mezzala come Locatelli ma anche un mediano di qualità bravo nell'impostazione e nella verticalizzazione verso le punte. Uno dei giocatori che potrebbero essere utili al centrocampo bianconero è Miralem Pjanic, che il Barcellona potrebbe cedere in prestito. D'altronde non rientra nel progetto sportivo catalano, il tecnico Koeman nella scorsa stagione gli ha preferito Busquets e De Jong.

Di conseguenza potrebbe lasciare la Spagna per andare a giocare titolare. Il giocatore ritornerebbe volentieri ma il suo ingaggio da quasi sette milioni di euro a stagione non agevolerebbe la trattativa.

Un nome interessante per la mediana bianconera potrebbe essere quello di Marcelo Brozovic, in scadenza di contratto a giugno 2022 con l'Inter. Il centrocampista croato piace molto ad Allegri in quanto abile non solo nell'impostazione ma anche nel garantire equilibrio alla squadra. A suggerire l'acquisto del croato è stato il giornalista Matteo Caronni, che ha recentemente dichiarato che Brozovic potrebbe lasciare l'Inter per circa 25 milioni di euro.

Brozovic giocatore ideale per il centrocampo della Juventus

"Brozovic sarebbe l’ideale per la Juventus. È un centrocampista che sa fare entrambe la fasi, piace ad Allegri". Queste le dichiarazioni di Matteo Caronni in riferimento al possibile acquisto da parte della Juventus di Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter va in scadenza a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

La società nerazzurra in questo momento è impegnata soprattutto a ridurre le spese e di conseguenza anche il monte ingaggi. Brozovic guadagna 3,5 milioni di euro a stagione e ne vorrebbe circa 6 per sottoscrivere il prolungamento contrattuale. Matteo Caronni ha aggiunto: "Con Marotta è difficile che i giocatori vadano via a parametro zero perché è bravo a venderli prima della scadenza".

Il giornalista sportivo ha poi suggerito: "Se fossi la Juventus offrirei all'Inter 25 milioni di euro per Brozovic, vale di più ma essendo in scadenza a giugno 2022 è la valutazione giusta per il centrocampista croato".

Brozovic sarebbe considerato importante da Inzaghi

Attualmente però sembra improbabile che l'Inter possa cedere Marcelo Brozovic, a maggior ragione alla Juventus. Fra l'altro il centrocampista croato sarebbe importante per il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi. Più probabile che la società nerazzurra provi a trovare un'intesa sul rinnovo contrattuale del giocatore, magari provando prima a cedere alcuni giocatori non considerati utili.