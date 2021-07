L'Inter starebbe pensando di ingaggiare un altro attaccante per garantire a Simone Inzaghi un profilo che possa far tirare il fiato al titolare Romelu Lukaku. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbero stati dei contatti con il Napoli per Andrea Petagna. I dirigenti meneghini avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto, ma l'offerta sarebbe stata rispedita al mittente perché l'infortunio di Dries Mertens avrebbe indotto lo staff tecnico partenopeo a non cedere gli attaccanti attualmente in rosa. Inoltre, l'ex Spal guadagna circa 2 milioni di euro all'anno, stipendio ritenuto in linea con il budget della società.

Durante le scorse settimane, il club milanese avrebbe provato a convincere i campani proponendo il cartellino di Matias Vecino. Il contratto dell'uruguaiano scade nel 2022 ed è sempre stato un pupillo di Luciano Spalletti che lo avrebbe richiesto quando si è seduto sulla panchina napoletana. La valutazione dell'ex Fiorentina sarebbe di circa 1 milione di euro.

I nerazzurri vorrebbero provare a far leva su Petagna, dandogli l'opportunità di giocare in Champions League.

Inter: proposto Luka Jovic ma la suggestione sarebbe Felipe Caicedo

L'ultima idea per l'attacco interista arriverebbe dal Real Madrid. Si tratta di Luka Jovic che sarebbe stato proposto dal suo agente Fali Ramadani, da poco arrivato in Italia per gestire altre trattative di mercato.

Il serbo non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore Carlo Ancelotti, e potrebbe partire per giocare con più continuità.

Le sue caratteristiche tecniche sarebbero congeniali al modulo di Simone Inzaghi che potrebbe utilizzarlo sia come prima che come seconda punta al posto di Lautaro Martinez. L'attaccante ex Eintracht Francoforte, però, potrebbe arrivare soltanto con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda l'ingaggio, invece, si potrebbe puntare sulle agevolazioni fiscali garantire in Italia dal Decreto Crescita per i calciatori che provengono dall'estero.

Nelle idee dell'Inter ci sarebbe anche Felipe Caicedo, che ha il contratto in scadenza con la Lazio nel giugno del 2022. Inzaghi è un grande estimatore del bomber ecuadoriano, che conosce bene per averlo allenato durante la sua esperienza sulla panchina della società di Claudio Lotito.

Il nuovo allenatore biancoceleste Maurizio Sarri sarebbe propenso a lasciare partire uno tra Caicedo e Muriqi, perché il suo modulo prevede il ricorso ad un'unica punta centrale.