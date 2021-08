L'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Joaquin Correa. L'argentino si trasferisce alla società nerazzurra in prestito per 5 milioni di euro più un milione di euro di bonus con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions League a 25 milioni di euro. L'argentino si andrà ad aggiungere ai vari Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Edin Dzeko nel reparto offensivo di mister Inzaghi.

Proprio l'acquisto il bosniaco della Roma è stato particolarmente gradito da gran parte degli addetti ai lavori. Nonostante i 35 anni Dzeko può dare un grande contributo nelle prossime due stagioni all'Inter.

Lo ha dimostrato anche nella prima giornata di campionato contro l'Inter, nella quale ha realizzato il gol del 4-0 dei nerazzurri.

Sull'arrivo di Dzeko si è espresso nelle scorse ore anche il giornalista sportivo Enzo Bucchioni. Intervistato da Tmw Radio ha infatti dichiarato che Dzeko sarebbe più forte di Lukaku (trasferitosi al Chelsea) perché più completo del belga. Il giornalista sportivo ha parlato anche della Juventus, suggerendo l'acquisto di Mauro Icardi.

'Dzeko più forte di Lukaku come giocatore a 360°, la Juve può portare Icardi a casa'

In particolare Bucchioni ha affermato: "I giocatori che sono andati via dall'Inter (Hakimi e Lukaku, ndr) sono fortissimi ma secondo me Dzeko è più forte di Lukaku come giocatore a 360° perché è più completo, per la capacità di vedere gioco, di leggere l'azione, per questo dico che l'Inter non ha perso molto nei confronti della scorsa stagione".

Secondo il giornalista sportivo la prima giornata di campionato dimostra come i giocatori dell'Inter abbiano molta fiducia del nuovo tecnico Simone Inzaghi.

Enzo Bucchioni ha poi parlato della Juventus e dell'eventuale arrivo di Mauro Icardi alla società bianconera. Come è noto infatti l'agente sportivo di Cristiano Ronaldo Jorge Mendes sta lavorando alla cessione del portoghese che potrebbe trasferirsi al Manchester City.

Il giornalista sportivo toscano ha poi dichiarato: "Avrei impostato la Juventus su un 4-2-3-1 e mi sarei andato a prendere Icardi come prima punta. Sarebbe stato fantastico e attenzione perché probabilmente può ancora portarlo a casa".

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare una punta solo se Cristiano Ronaldo dovesse trasferirsi al Manchester City, in tale senso arrivano indiscrezioni di mercato dall'Inghilterra che parlano del possibile trasferimento del giocatore portoghese.

La Juventus avrebbe chiesto almeno 25 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma potrebbe accettare anche delle contropartite tecniche per il portoghese. La società inglese potrebbe offrire Bernardo Silva, i bianconeri invece gradirebbero la punta brasiliana Gabriel Jesus.

Se dovesse partire Weston McKennie potrebbe arrivare un centrocampista, piacerebbe Axel Witsel che potrebbe lasciare il Borussia Dortmund per circa 10 milioni di euro.