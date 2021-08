L'Inter ha definito negli ultimi giorni due acquisti importanti. Hakimi e Lukaku sono stati sostituiti rispettivamente da Denzel Dumfries ed Edin Dzeko. Il centrocampista olandese è stato acquistato dal Psv Eindhoven per circa 12 milioni di euro più bonus per un totale di circa 14 milioni di euro. La punta ex Roma arriva invece per circa 2 milioni di euro che maturerebbero con la qualificazione dell'Inter alla prossima edizione della Champions League. La società nerazzurra però potrebbe rinforzare ulteriormente il settore avanzato. Si cerca infatti un'altra punta che vada a integrarsi con i vari Dzeko, Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Satriano.

Uno dei giocatori graditi dalla società nerazzurra è Duvan Zapata. La punta colombiana avrebbe detto all'Atalanta di volersi trasferire all'Inter per fare un ulteriore salto di qualità dal punto di vista professionale. Salto di qualità che sarebbe non necessariamente dal punto di vista sportivo (anche perché i bergamaschi potrebbero ambire a traguardi importanti in Serie A e Coppa Italia) quanto da quello economico. Il colombiano infatti potrebbe guadagnare uno stipendio importante con la società nerazzurra rispetto a quello che attualmente percepisce all'Atalanta.

Zapata vorrebbe trasferirsi in nerazzurro

Il colombiano sarebbe considerato uno dei giocatori ideali dalla società nerazzurra per incrementare il livello qualitativo della rosa. Per caratteristiche tecniche e fisiche Zapata ricorda molto Lukaku. L'Inter valuta il colombiano circa 30 milioni di euro, a questa somma potrebbe aggiungerci qualche bonus fino ad arrivare circa 35 milioni di euro.

Prezzo di mercato importante e rapportato evidentemente anche all'età anagrafica di Zapata, che ha compiuto 30 anni. Oltre al colombiano però, l'Inter sta lavorando anche su altri giocatori che potrebbero essere utili al settore avanzato nerazzurro. Al tecnico Simone Inzaghi piace molto Joaquin Correa, che ha già allenato nella sua esperienza professionale alla Lazio.

Altri giocatori che interessano alla società nerazzurra sono Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, entrambi punte del Sassuolo.

Il possibile mercato dell'Inter

L'Inter nelle prossime ore potrebbe definire il prolungamento di contratto del centrocampista francese Agoumé. Il giovane non dovrebbe rimanere in nerazzurro, potrebbe infatti trasferirsi in prestito per raccogliere minutaggio. Si parla di un interesse concreto del Saint Etienne. A proposito di situazioni contrattuali da definire, nei prossimi giorni potrebbe esserci l'incontro con Lautaro Martinez per definire una nuova intesa contrattuale fino a giugno 2026. L'argentino potrebbe andare a guadagnare circa 6 milioni di euro a stagione.