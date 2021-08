Il Cosenza, riammesso in Serie B dopo l'esclusione del Chievo Verona, sta cercando di accelerare sul Calciomercato per recuperare il gap con le altre squadre della Serie B che da tempo hanno programmato la stagione. L'obiettivo dei calabresi è quello di creare una squadra all'altezza del campionato cadetto, con un budget molto limitato.

Cosenza scatenato nel calciomercato: presi due giovani dalla Juventus

Nel pomeriggio è stato definito dai calabresi l'accordo con il nuovo mister: Marco Zaffaroni. Nel frattempo, il direttore sportivo Goretti ha chiuso due affari con la Juventus.

Sono arrivati in prestito secco il portiere Mattia Del Favero e il difensore Alessandro Minelli. Due calciatori che cercano visibilità e continuità: due condizioni che il Cosenza potrà offrire nel corso del prossimo campionato di Serie B.

A proposito di visibilità, resta in piedi l'ipotesi Brazao per la porta. Un portiere che nelle ultime due stagioni, trascorse entrambe in prestito in Spagna, ha racimolato soltanto una decina di presenze. L'estremo difensore sudamericano, di proprietà dell'Inter, potrebbe fare al caso dei calabresi.

Il sogno per l'attacco del Cosenza è Galabinov

Il Cosenza cerca un bomber d'esperienza. Nei giorni scorsi sono stati vociferati vari nomi di attaccanti di Serie B: tra questi, quello di Luca Strizzolo, attaccante della Cremonese seguito anche dall'Alessandria, neopromossa in Serie B.

Stasera per il calciomercato del Cosenza è uscito fuori un nome assolutamente di livello: Andrej Galabinov, svincolato dallo Spezia. Il bulgaro rappresenta un sogno per la società calabrese, ma non sarà facile superare la concorrenza, visto che tanti club sono interessati a lui.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le altre trattative di calciomercato in Serie B

A proposito di attaccanti, la Reggina valuta l'arrivo di un bomber di categoria. Anche Galabinov è stato un nome accostato alla Reggina, ma la prima scelta resta Samuel Di Carmine, a cui la società di Luca Gallo ha offerto un triennale da mezzo milione a stagione. Tra i nomi più caldi per l'attacco amaranto anche quello di Andrea La Mantia: l'ex Lecce ha tante richieste ma vorrebbe giocarsi le sue chance in Serie A con l'Empoli.

Il Monza sta pensando a Gianluca Lapadula, in bilico a Benevento dopo una stagione deludente.

La Cremonese ha chiesto informazioni per l'attaccante Maric, arrivato esattamente un anno fa dopo essere stato capocannoniere nel campionato sloveno ma che nello scorso campionato ha deluso le aspettative. Il Frosinone ha chiuso nei giorni scorsi l'acquisto dell'attaccante esterno Canotto, mentre nelle scorse ore ha acquistato il cartellino del suo compagno di squadra: Luca Garritano, centrocampista d'esperienza, con cui i ciociari hanno trovato l'accordo in poche ore.