Il Genoa di Ballardini scenderà in campo domani, sabato 21 agosto, alle ore 18:30 contro l'Inter a Milano allo stadio San Siro, per la prima giornata di Serie A.

La squadra rossoblu è reduce dal debutto ufficiale stagionale nella partita di Coppa Italia vinta per 3-2 contro il Perugia.

Ballardini si prepara ad affrontare l'Inter

Per la sfida di domani mister Ballardini starebbe pensando per quanto riguarda l'attacco alla coppia Kallon-Ekuban, che paiono per il momento favoriti sia rispetto a Destro che a Pandev.

Il Genoa avrà di fronte a sé la squadra campione d'Italia dell'Inter, che però è molto cambiata rispetto allo scorso campionato.

La probabile formazione che dovrebbe schierare domani il tecnico del Genoa Ballardini contro i nerazzurri è un 3-5-2 con in porta Salvatore Sirigu, nella difesa a tre dovrebbero scendere in campo da destra verso sinistra: Vanheuseden, Vasquez e Criscito. A centrocampo spazio a Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani e Cambiaso, in attacco Ekuban e il giovanissimo Kallon che ha segnato la rete del passaggio del turno in Coppa Italia.

I precedenti di Inter-Genoa

Il bilancio delle partite dell'Inter contro il Genoa nettamente a favore dei milanesi: 68 partite disputate, il Grifone ha collezionato 11 vittorie, 12 pareggi e 45 sconfitte, con 63 gol fatti e 145 reti subite.

L'ultima partita, il 28 febbraio del 2021, è terminata con il risultato di 3-0 per l'Inter, grazie alle reti di Lukaku, Darmian e Sanchez.

L'utimo successo del Genoa in casa Inter risale al 26 marzo 1994 quando il Genoa riuscì a vincere per 3-1 ribaltando il gol iniziale di Totò Schillaci. Quel successo era stato il primo dal 1955 contro i nerazzurri a San Siro.

Il primo incontro ufficiale tra queste due squadre fu giocato nel 1909, per la precisione il 12 dicembre e si concluse con un 2-0 per la squadra interista.

L'ultimo risultato positivo portato a casa dal Genoa nella tana dell'Inter risale invece al 22 dicembre 2012 quando Ciro Immobile realizzò la rete del vantaggio, ma poi Cambiasso ristabilì la parità, portando il risultato sull'1-1.

Il Genoa vorrebbe lo svincolato Maksimovic

Per quanto riguarda invece il Calciomercato il Genoa continua a monitorare alcuni nomi per la difesa, tra cui Maksimovic.

Dopo tre stagioni di alti e bassi con la maglia del Napoli, Nikola Maksimovic sembra avere la possibilità di rimanere in Italia: il Genoa avrebbe già avviato i contatti per portarlo in Liguria a parametro zero.