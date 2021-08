La Juventus è attesa dai primi acquisti del calciomercato estivo. La società bianconera è l'unica a non aver ancora ufficializzato investimenti per la prima squadra. Le uniche trattative hanno riguardato infatti le cessioni in prestito: Di Pardo si è trasferito al Vicenza e Frabotta al Verona. Già in questi giorni dovrebbe arrivare Kaio Jorge. Definito l'acquisto della punta brasiliana del Santos, che potrebbe essere a breve ufficializzato dalla società bianconera. Si attendono novità anche per il centrocampo. Potrebbero esserci uno o due acquisti.

Manuel Locatelli del Sassuolo e Miralem Pjanic del Barcellona sembrerebbero essere i preferiti per la mediana. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dalla stampa spagnola, la Juventus fino a qualche settimana fa era interessata ad un altro centrocampista, più offensivo rispetto ai due prime menzionati. Ci si riferisce in particolar modo a James Rodriguez. Il colombiano infatti vorrebbe lasciare l'Everton e gradirebbe un eventuale trasferimento in Italia. Si era parlato di un suo possibile approdo in bianconero ma l'arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico avrebbe fermato la trattativa per motivi tattici.

Allegri avrebbe fermato l'acquisto di James Rodriguez

La stampa sportiva spagnola di recente ha svelato un presunto retroscena di mercato in merito ad un mancato trasferimento di James Rodriguez alla Juventus.

Il centrocampista colombiano sarebbe potuto essere un acquisto per la squadra bianconera, ma l'arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico avrebbe portato alla mancata definizione della trattativa. Il colombiano infatti non sarebbe considerato utile dal punto di vista tattico al tecnico toscano, che infatti sta schierando nelle prime amichevoli estive il 4-3-3.

Un trequartista centrale dalle caratteristiche tecniche del colombiano avrebbe infatti difficoltà a giocare come mezzala o eventualmente nel tridente offensivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato cercando anche di cedere quei giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero.

Potrebbe partire Merih Demiral. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il difensore potrebbe trasferirsi all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto per un totale di 30 milioni di euro. Qualora dovesse essere ceduto, la società bianconera potrebbe acquistare Nikola Milenkovic. Il difensore potrebbe lasciare la Fiorentina per circa 10 milioni di euro essendo in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2022. Potrebbero partire anche Daniele Rugani, che interessa alla Lazio, e Aaron Ramsey, che potrebbe trasferirsi in Inghilterra.