Mentre il Milan continua a viaggiare alla grande in campionato con due vittorie su due partite giocate, in ambito di Calciomercato bisogna registrare l'arrivo di un nuovo centrocampista, Yacine Adli, classe 2000 dal Bordeaux. Da tempo la dirigenza seguiva il giovane transalpino e ora manca solo l'annuncio ufficiale dell'operazione.

Il Milan lascia Adli in prestito al Bordeaux

I due club hanno trovato un accordo che soddisfa tutte le parti. Il giocatore rimarrà però in prestito per un anno nel club francese: il costo complessivo dell'operazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro più bonus.

Il calciatore nel pomeriggio di oggi è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche, nelle prossime ore ci sarà la firma sul contratto.

Il Milan continua quindi a parlare francese, infatti dopo l'acquisto di Adli e di Bakayoko, il numero di francesi in squadra è salito a sette calciatori (sebbene, come detto, il classe 2000 non sarà a disposizione di Pioli quest'anno).

Alla scoperta di Adli: l'identikit del calciatore

Il ventunenne francese Adli è un calciatore in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo, è molto duttile con buone qualità in fase offensiva, in fase di costruzione e in fase difensiva. Spesso riesce a recuperare molti palloni data la sua intelligenza tattica e la sua voglia di lottare su ogni contrasto.

Può essere usato nel ruolo di regista, trequartista, mezzala o ala. Ha un buon tiro dalla distanza e un buon dribbling.

Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, il centrocampista classe 2000 ha esordito in Ligue 1 contro il Caen il 19 maggio 2018.

Con il Paris Saint-Germain, seppur da comprimario, ha conquistato una Coppa di Lega francese, una Coppa di Francia, un Campionato francese e una Supercoppa francese.

Nel gennaio del 2019 venne acquistato dal Bordeaux: con la maglia dei "girondini" ha collezionato fino ad ora 72 presenze con 5 reti e 8 assist.

Il Milan penserebbe a Miranchuk dell'Atalanta

Oltre all'acquisto di Adlì, la società rossonera continua a pensare a eventuali entrata anche in queste ultime ore di calciomercato (che si chiude il 31 agosto alle ore 20).

È trapelata nelle scorse ore la notizia di un possibile interessamento del Milan al trequartista dell'Atalanta Miranchuk, ma secondo SkySport la trattativa non è caldissima, però l'Atalanta non avrebbe chiuso completamente la porta ai rossoneri ed attende l'evolversi della situazione.