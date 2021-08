Nella mattinata di oggi si era diffusa la notizia di un possibile scambio tra la Roma e l'Inter con due giocatori interessanti nella trattativa, ovvero Gonzalo Villar e Roberto Gagliardini.

Da tempo l'Inter vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un centrocampista giovane come Villar, che ha già esordito anche con la nazionale iberica under 21, ed in cambio vorrebbe tentare di cedere Gagliardini al club giallorosso.

La notizia però è stata ben presto smentita da entrambi i club che hanno dichiarato che sia Villar che Gagliardini continueranno a vestire la maglia, rispettivamente della Roma e dell'Inter.

La notizia della trattativa creata per un malinteso

Ebbene si, l'ipotesi della trattativa sull'esistenza di uno scambio tra Roma e Inter per i due centrocampisti è nata per un errore, o meglio per un fraintendimento. Innanzitutto, nella giornata di ieri il giovanissimo centrocampista della nazionale spagnola e della Roma, Gonzalo Villar, non è stato nemmeno convocato da mister Mourinho per il match vinto dai giallorossi per quattro reti a zero in casa della Salernitana. Invece Gagliardini, questa mattina, ha postato una storia su Instagram mentre si trovava sul treno in viaggio verso Roma, facendo così pensare a molti tifosi ad un possibile scambio con Gonzalo Villar.

Ma in realtà, Roberto Gagliardini si trovava a Roma semplicemente perché il suo allenatore, Simone Inzaghi, ha concesso 4 giorni di riposo a coloro che non sono stati convocati dalle nazionali.

Inoltre, il giocatore è ancora infortunato e sta cercando di recuperare in vista della sfida contro la Sampdoria, di conseguenza non si muoverà dall'Inter in queste ultime ore di mercato.

Come capita molte volte, basta un messaggio, un like o una foto in treno per far pensare ad una nuova notizia o trattativa di mercato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

José Mourinho incoraggia Villar ad allenarsi per migliorare con la Roma

Sul talento della nazionale spagnola è intervenuto anche José Mourinho, che nella serata di ieri ha fatto capire come Villar debba continuare ad allenarsi e a lavorare per farsi trovare pronto nel momento giusto.

L'agente di Gonzalo Villar, Alejandro Camano, ha reso noto che il suo assistito, almeno per questa sessione di Calciomercato estiva non si muoverà dalla Capitale.

Inoltre, ha spiegato che la mancata convocazione di Villar per la trasferta contro la Salernitana è stata solo per scelta tecnica da parte di mister Mourinho, affinché lo spagnolo continui a lavorare e ad impegnarsi molto di più in allenamento per ottenere un posto in squadra.