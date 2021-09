Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare la prossima estate è sicuramente quello di centrocampo visti i tanti giocatori che potrebbero partire. Sono ben tre i calciatori in scadenza di contratto: Marcelo Brozovic, Matìas Vecino e Arturo Vidal. Se per il croato la società nerazzurra è già al lavoro per cercare di arrivare ad un'intesa per il rinnovo, discorso diverso per gli altri due, che difficilmente resteranno a Milano. Proprio per questo motivo il club meneghino avrebbe cominciato a guardarsi intorno per individuare dei sostituto all'altezza.

Uno dei nomi seguiti dai dirigenti sarebbe quello di Mattias Svanbeg, accostato ai nerazzurri già l'estate appena trascorsa.

Inter su Svanberg

L'Inter avrebbe cominciato a lavorare con largo anticipo per il futuro, anche grazie al fatto di aver messo i conti a posto con le due cessioni illustri di Romelu Lukaku al Chelsea e Achraf Hakimi al Psg per un totale di quasi 200 milioni di euro. La società nerazzurra si sta guardando intorno per individuare rinforzi in mezzo al campo visto il probabile addio di Arturo Vidal e Matìas Vecino, entrambi in scadenza di contratto.

Uno dei giocatori finito nel mirino della società nerazzurra è Mattias Svanberg, che sta facendo bene con la maglia del Bologna.

Il classe 1999 sembra avere anche il "vizio" del gol visto che l'anno scorso ha realizzato cinque reti e collezionato due assist, mentre in questa stagione ha già "timbrato il cartellino" una volta nelle prime quattro giornate. Il club meneghino lo aveva cercato già questa estate ma la grande abbondanza nel reparto non gli aveva permesso di affondare il colpo, cosa che invece potrebbe accadere l'anno prossimo.

Lo svedese vola basso e ha smentito contatti diretti nei mesi scorsi a La Gazzetta dello Sport: "Sono voci, non ho parlato con nessuno e nemmeno il mio procuratore: quando fai bene ti accostano subito a diverse squadre. Io sto benissimo qui, Bologna è come casa".

La possibile trattativa

Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, però, l'Inter potrebbe affondare il colpo per Mattias Svanberg la prossima estate, soprattutto in caso di mancato rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023.

Fattore non di poco conto, che potrebbe incidere sulla richiesta economica del Bologna per il suo cartellino. Gli emiliani, infatti, difficilmente potrebbero ambire a chiedere più di 10 milioni di euro in un mercato ancora condizionato dalla crisi economica e che potrebbe vedere anche l'inserimento di qualche giovane contropartita tecnica. I nerazzurri continueranno a seguire il giocatore e nei prossimi mesi potrebbero muoversi per bloccarlo anticipando la concorrenza.