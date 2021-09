Dopo il pareggio in casa contro l'Atalanta dello scorso sabato, nel match che è finito per due reti a due, l'Inter è chiamata a un'altra difficile prova che potrebbe in qualche modo porre le basi sul futuro della squadra nella massima competizione europea, la UEFA Champions League.

La squadra nerazzurra dovrà dimostrare di voler ottenere il passaggio del turno a discapito delle altre tre rivali presenti nel suo stesso girone, quali: Real Madrid, Shakhtar Donetsk e lo Sheriff Tiraspol.

Contro lo Shakhtar Donetsk l'Inter non può sbagliare

La squadra allenata da Simone Inzaghi arriva a questa difficile partita, in questa competizione, dopo la sconfitta rimediata in casa contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che allora si impose con un secco 0-1, portando in Spagna i tre punti della vittoria.

Ora di fronte a sé la squadra milanese avrà un'altra conoscenza del calcio italiano, Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano infatti nel corso di questa estate è diventato l'allenatore dello Shakhtar Donetsk, salutando così il Sassuolo con cui è stato in grado di ottenere importanti successi.

La squadra di De Zerbi in campionato continua a viaggiare ad alta velocità, infatti i "Minatori" (soprannome con cui si indica lo Shakhtar Donetsk) occupano attualmente la seconda posizione in campionato con 22 punti conquistati in 9 giornate, accumulando anche un ritardo di tre punti dalla prima posizione in classifica occupata attualmente dalla Dinamo Kiev.

La partita di oggi sarà molto importante per le due squadre, in quanto entrambe dovranno lottare per assicurarsi il passaggio del turno, di conseguenza ogni partita e ogni punto sarà prezioso per il raggiungimento dell'obiettivo.

Inzaghi si affida alla coppia Lautaro-Dzeko per battere gli ucraini

I tifosi nerazzurri si aspettano una prova di carattere da parte della loro squadra, per tale motivo il mister Simone Inzaghi non vorrà in alcun modo perdere questa partita. Ancora una volta il tecnico si affiderà a Handanovic tra i pali che avrà il compito di difendere la porta nerazzurra.

In difesa ci sarà ancora una volta il trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo partiranno titolari Barella e Brozovic con Dumfries che attualmente è in vantaggio nel ballottaggio con Darmian. Altro ballottaggio riguarda Calhanoglu e Vecino, con l'uruguaiano che scalpita per ottenere una maglia da titolare in questo match.

Sulla sinistra ci sarà invece Dimarco.

In attacco spazio al duo formato da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Probabili formazioni

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matvijenko, Ismaily; Stepanenko, Maycon; Tete, Alan Patrick, Pedrinho; Traore

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko