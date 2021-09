L'Inter potrebbe perdere Stefano Sensi per tre mesi. Il calciatore, uscito durante il secondo tempo dopo un contrasto di gioco, avrebbe riportato una lesione del legamento collaterale mediale. Nella giornata di domani dovrebbero essere effettuati i primi esami strumentali presso la clinica di Rozzano. Si ipotizzano circa tre mesi di stop. L'ex Sassuolo aveva riportato dei problemi anche durante il ritiro con l'Italia di Roberto Mancini.

Doccia gelata per Inzaghi, che sempre nella giornata di domani, attende gli esiti degli esami di Alessandro Bastoni.

Dovrebbe invece recuperare per mercoledì, 15 settembre, Federico Dimarco. Il terzino, anche lui uscito anzitempo contro la Sampdoria, ha riportato soltanto crampi e dovrebbe esserci per la gara di Champions League contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Con l'indisponibilità di Sensi, i nerazzurri dovrebbero proporre una mediana composta da Marcelo Brozovic, Arturo Vidal e Hakan Calhanoglu. Recuperato, invece, Roberto Gagliardini dopo l'infortunio rimediato a luglio nelle amichevoli estive. Nei convocati del match contro la squadra di Roberto D'Aversa è stato inserito Alex Sanchez ma lo staff tecnico ha preferito non rischiarlo proprio per evitare serie ricadute.

L'Inter ha testato nuovamente Barella come playmaker al posto di Brozovic.

Il croato è stato sostituto nel secondo tempo per aver rimediato un'ammonizione nel primo tempo e per concedergli di rifiatare in vista della gara di Champions League.

L'Inter a gennaio potrebbe ingaggiare Onana

La società nerazzurra starebbe lavorando anche sul fronte mercato e, già a partire dal mese di gennaio, potrebbe assicurarsi le prestazioni di Andrè Onana.

Il portiere dell'Ajax dovrebbe arrivare a parametro zero e, come confermato da Niccolò Ceccarini: "Se non ci saranno clamorosi colpi di scena l’anno prossimo si trasferirà a Milano".

I dirigenti milanesi sono alla ricerca di un erede di Samir Handanovic che, oltre a non dover firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, ha suscitato molte critiche per le prestazioni poco convincenti delle ultime gare.

Contro il Verona, un suo errore ha concesso alla squadra di Di Francesco di passare in vantaggio, mentre contro la Sampdoria non sarebbe stato sicuro nell'occasione del primo gol dei padroni di casa.

L'Inter, inoltre, avrebbe monitorato anche Alessio Cragno del Cagliari e Meret del Napoli. Il primo potrebbe avere una valutazione di circa 15 milioni di euro, mentre il secondo, ora fuori per infortunio, sarebbe più complesso da ingaggiare perchè potrebbe ritornare titolare nella formazione di Luciano Spalletti.