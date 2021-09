La Juventus anche nei prossimi mesi continuerà la strategia di mercato iniziata nel 2019, basata sull'investimento in giovani di qualità. Nelle ultime due stagioni sono arrivati diversi ventenni, fra questi spiccano Matthijs de Ligt, Dejan Kulusevski, Weston McKennie, Manuel Locatelli, Federico Chiesa, Kaio Jorge e Moise Kean. Nel 2022 potrebbero aggiungersi giocatori come Tielemans del Leicester o Tchouameni del Monaco. Anche altro nome gradito è Dusan Vlahovic, anche se non è l'unico per il settore avanzato. La Juventus starebbe valutando la possibilità di arrivare al nazionale francese Dembélé.

In scadenza di contratto a giugno 2022 con il Barcellona, il classe 1997 rappresenterebbe un giocatore ideale per Allegri, in quanto veloce e tecnico. Dopo aver giocato nel Rennes, si è trasferito al Borussia Dortmund. Il Barcellona lo ha acquistato nel 2017 ma in queste quattro stagioni in Spagna non ha inciso come ci si aspettava. Hanno pesato anche i tanti infortuni muscolari, l'ultimo dei quali lo sta condizionando anche in questo inizio di stagione.

Dembélé potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe ingaggiare Dembélé del Barcellona per la prossima stagione. La punta francese va in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto.

Nelle prossime settimane dovrebbe esserci un altro incontro fra i catalani e gli agenti sportivi del giocatore. Difficile però trovare un'intesa, considerando la situazione economica del Barcellona e la volontà di Dembélé di mantenere almeno l'ingaggio che attualmente guadagna, ovvero 9 milioni di euro netti a stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

Ci sono diversi giocatori di qualità che vanno in scadenza di contratto a giugno 2022. Su tutti spicca Paul Pogba, che difficilmente prolungherà con il Manchester United. Si parla di un interesse concreto di Barcellona e Real Madrid per il francese, anche se in una recente intervista il suo agente sportivo Raiola ha dichiarato che dipenderà dalla Juventus il suo eventuale approdo a Torino.

L'agente ha infatti sottolineato come Paul Pogba sia rimasto molto legato alla società bianconera. Di certo, in una situazione economica non ideale, sembra difficile che la Juventus possa offrire un ingaggio da almeno 20 milioni di euro a stagione al centrocampista.