La Juventus è attesa da un mese importante fra campionato e Champions League. Il solo punto conquistato nelle prime due partite di Serie A porta i bianconeri a dover iniziare a raccogliere vittorie se vorranno alimentare speranze di scudetto. Secondo gran parte degli addetti ai lavori, però, i giocatori Allegri non sono i favoriti per la vittoria finale. Ci sono infatti altre società che sembrano essere attrezzate di più, in particolar modo Inter, Milan, Atalanta, Napoli e Roma. La società bianconera nelle ultime stagioni sta ringiovanendo la rosa.

Basti pensare agli addii di Buffon a giugno e di Cristiano Ronaldo a pochi giorni dalla fine del Calciomercato. Proprio l'ex bianconero ed attuale portiere del Parma, Gianluigi Buffon, in una recente intervista ha parlato di Juventus, ma anche della sua nuova esperienza professionale nella società emiliana. Ad una precisa domanda in cui gli si chiedeva cosa preferisse fra la promozione del Parma o lo scudetto della Juventus in questa stagione, il portiere ha così risposto: "Mi auguro la promozione del Parma, dico la verità. In questo momento è una ragione di vita".

In una recente intervista il portiere del Parma Buffon ha sottolineato che preferisce la promozione degli emiliani ad uno scudetto della Juventus.

A proposito dei bianconeri ha aggiunto: "La Juve sta solo facendo un passaggio, non so se generazionale o di ossatura. Un po' di dazio lo paghi quando succedono queste cose". Il portiere però si è detto certo che i bianconeri possano lottare per vincere anche perché hanno un tecnico come Allegri che ha dimostrato di essere un vincente nelle sua carriera professionale.

Il Parma è una delle società candidate alla promozione in Serie A. Non solo per la presenza in rosa di Gianluigi Buffon, ma anche perché ha una rosa molto competitiva per il campionato cadetto. Anche Benevento e Monza hanno ambizioni di promozione in Serie A. Quello che è certo è che ci sarà molta competizione, così come ce ne sarà in Serie A.

Inter, Milan, Napoli, Atalanta, Roma e Juventus sono più o meno sullo stesso livello tecnico. A queste bisogna aggiungere anche la Lazio dopo l'arrivo di Maurizio Sarri come tecnico.

Già dalla terza giornata di Serie A prevista l'11, il12 e il 13 settembre sono previste diverse sfide interessanti. Fra queste Napoli-Juventus, prevista sabato 11 settembre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona, e Milan-Lazio. La sfida di San Siro invece si giocherà domenica 12 settembre alle ore 18:00. L'ultimo match della terza giornata si disputerà lunedì 13 settembre alle ore 20:45. Allo stadio Dall'Ara il Bologna sfida il Verona.