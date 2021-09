La Juventus in questo inizio stagione sta avendo non poche difficoltà dal punto di vista del gioco e dei risultati. Le vittorie contro lo Spezia e Sampdoria hanno sicuramente portato un po' di serenità anche se sorprendono i dieci gol subiti in sei partite di campionato. Nella sua prima esperienza professionale in bianconero Allegri ha fatto delle difesa il punto di forza costruendo le tante vittorie in Italia e portando la Juventus in finale di Champions League. L'addio di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di mercato però non ha aiutato il lavoro del tecnico toscano, che dovrà aspettare probabilmente la prossima stagione per avere un rinforzo di qualità per il settore avanzato.

Moise Kean, arrivato negli ultimi giorni di mercato, non può essere considerato infatti il sostituto del portoghese. Fra i giocatori seguiti dalla Juventus per la prossima stagione ci sarebbe anche Dembélé del Barcellona. La punta francese va in scadenza di contratto con la società catalana a giugno 2022 e potrebbe rappresentare un acquisto a parametro zero. Secondo la stampa spagnola però, ci sarebbe anche il Manchester United sulla punta francese, che potrebbe presentare un'offerta al Barcellona già durante il Calciomercato invernale.

Possibile offerta del Manchester United per Dembélé a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa spagnola, il Manchester United potrebbe acquistare la punta del Barcellona Dembélé durante il calciomercato invernale.

Il francese piace molto alla Juventus che però valuterebbe il suo ingaggio solo a parametro zero essendo in scadenza di contratto con la società catalana a giugno 2022. Un eventuale offerta pari a circa 40 milioni di euro potrebbe portare il Barcellona a cederlo, anche in considerazione della difficile situazione economica che sta riguardando la società catalana.

La Juventus però lavora all'acquisto di altri giocatori per il settore avanzato in previsione della prossima stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi già durante il calciomercato invernale evitando di spendere somme importanti in cartellini. Per questo starebbe valutando gli acquisti di Axel Witsel del Borussia Dortmund per il centrocampo e di Alexandre Lacazette dell'Arsenal per il settore avanzato.

Entrambi sono in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno 2022 e arriverebbero a prezzo vantaggioso. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'Arsenal potrebbe lasciar partire la punta francese a parametro zero già a gennaio. Per quanto riguarda invece il prossimo calciomercato estivo, il giocatore gradito per il centrocampo sembra essere Aurelien Tchouameni, calciatore del Monaco e della nazionale francese.