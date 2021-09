Si è ufficialmente concluso il calciomercato estivo e la Juventus, nell'ultima giornata di trattative, non ha fatto colpi finali dopo l'ufficializzazione dell'arrivo di Moise Kean.

Il mercato della Juventus

La Juventus dopo avere ceduto al Manchester United Cristiano Ronaldo, in attacco ha ingaggiato il solo Moise Kean, forse troppo poco per dare entusiasmo ai tifosi bianconeri. La Juve avrebbe provato fino all'ultimo a convincere il Psg a cedere Mauro Icardi in prestito, ma il club francese non ha voluto trattare: il nome dell'attaccante ex Inter potrebbe tornare in auge nel mercato invernale dei bianconeri

Così come non è arrivato nelle ultime ore di mercato nessun elemento a centrocampo, nonostante le varie voci e indiscrezioni che circolavano da giorni.

Miralem Pjanic era stato uno degli obiettivi principali (assieme a Witsel), ma è saltato tutto a causa dell'elevato ingaggio che percepisce il bosniaco e del mancato accordo col Barcellona su chi avrebbe dovuto farsene carico.

Adesso toccherà a mister Massimiliano Allegri cercare di sistemare il tutto e fare tornare la Juventus a primeggiare in Italia e magari in Europa: sarà un compito piuttosto difficile, vista anche la falsa partenza in campionato, con il pareggio contro l'Udinese e la sconfitta subita con l'Empoli che complessivamente hanno portato in dote ai bianconeri un solo punto in classifica (e quindi attualmente si trovano a -5 dalle squadre in testa alla graduatoria).

Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, il principale obiettivo di mister Allegri sarà innanzitutto quello di gestire al meglio il gruppo, facendolo diventare una squadra a tutti gli effetti.

La probabile formazione della Juventus

Intanto la probabile formazione tipo della Juventus di mister Allegri potrebbe essere la seguente:

(4-2-3-1): Sczcesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Bentancur, Chiesa, Dybala, Kean, Morata.

Le altre squadre di Serie A

Complessivamente la partenza dal campionato italiano di due elementi come Lukaku e Ronaldo ha reso più incerta la bagarre per lo scudetto, con un maggior numero di squadre che, almeno sulla carta, può sperare nella vittoria finale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, dopo la pausa per le nazionali, la terza giornata di Serie A vede in programma due scontri diretti come Napoli-Juventus e Milan-Lazio che potrebbero essere già indicativi in previsione della lotta per l'alta classifica.