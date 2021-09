L'Inter passa da Niccolò Barella. Il centrocampista nerazzurro sta offrendo prestazioni di altissimo livello ed è ormai diventato il vero trascinatore della mediana nerazzurra.

L'ex centrocampista del Cagliari ha iniziato col botto, con prove di grande profilo condite da cinque assist nelle prime sei giornate di Serie A, che lo incoronano come miglior assist-man del torneo e che rimarcano la grande crescita della mezzala nerazzurra, perno della nuova Inter di Simone Inzaghi ma soprattutto dell'Italia del ct Roberto Mancini, con la quale ha conquistato l'Europeo ed è stato tra i grandi protagonisti della competizione.

Da ricordare la rete ai quarti contro il Belgio che ha permesso agli azzurri di battere Lukaku e compagni.

In questa speciale classifica degli assist in Serie A il numero 23 nerazzurro è primo per distacco, davanti al laziale Luis Alberto che ha siglato tre passaggi vincenti. Ma non è tutto qui: infatti, Barella è ormai diventato un centrocampista completo sia in fase offensiva che difensiva, fondamentale nello scacchiere tattico di Inzaghi che - come il suo predecessore Antonio Conte - non rinuncia mai alla grande verve, intensità e personalità del classe '97.

Ormai, Barella è una certezza ed è uno dei migliori centrocampisti non solo del campionato, ma probabilmente dell'intera Europa; da qui si può comprendere il grande interesse del Liverpool e del suo allenatore Jurgen Klopp che aveva individuato nel centrocampista dell'Inter il degno erede di Wijnaldum, passato al Paris Saint Germain.

Ma l'Inter e la dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di cedere l'ex mediano del Cagliari, anzi lavora al rinnovo contrattuale e a un possibile ruolo da capitano per il post Handanovic.

Adani: 'Barella è maturato, segna e fa segnare:

La crescita del centrocampista nerazzurro è sotto gli occhi anche degli addetti ai lavori e sta riscuotendo grandi consensi.

Merito anche dell'ex tecnico nerazzurro Antonio Conte che durante la sua gestione ha reso Barella un centrocampista totale.

In merito alla crescita del classe '97, si è espresso Daniele Adani, che ha dichiarato: "Barella si trova sempre nelle posizioni e nella porzione di campo giusta, dove riesce ad essere creativo e soprattutto decisivo.

E' maturato molto, segna e fa segnare. Un anno fa, fu il migliore assieme a Kessie e De Paul, ogni recupera, costruisce e rifinisce".

Insomma, Barella si conferma sempre più un elemento chiave nel gioco dell'Inter.