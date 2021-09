La Juventus per la prossima stagione dovrà rinforzare centrocampo e settore avanzato. Alcuni giornali sportivi parlano di possibili acquisti anche durante il Calciomercato invernale. Difficile però che la società bianconera vada ad appesantire ulteriormente il bilancio, cessioni permettendo. Si parla ad esempio della possibile partenza di uno fra Aaron Ramsey e Weston McKennie. Se così sarà, potrebbe arrivare un mediano di qualità. Piacciono Tielemans del Leicester e Tchouameni del Monaco. Ci si attendono però nel 2022 acquisti anche nel ruolo di punta.

Attualmente la società bianconera non ha una punta in grado di garantire tanti gol. Si parla inoltre del possibile acquisto di un giocatore offensivo di fascia, che possa dare imprevedibilità al gioco bianconero.

Secondo la stampa spagnola, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Kingsley Coman. Il nazionale francese è un ex bianconero, ha infatti giocato a Torino nella stagione 2014-2015 raccogliendo però poche presenze anche per la giovane età. Nel 2015 si trasferì al Bayern Monaco, dove è diventato una dei giocatori più importanti della società bavarese.

Il nazionale francese Coman potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo la stampa spagnola, la Juventus potrebbe decidere di acquistare Kingsley Coman la prossima stagione.

Il nazionale francese starebbe valutando l'addio al Bayern Monaco. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento di contratto del giocatore con la società bavarese. La sua intesa contrattuale scade a giugno 2023, per questo potrebbe essere ceduto dal Bayern Monaco durante il prossimo calciomercato estivo per evitare di perderlo a parametro zero.

La Juventus potrebbe presentare un'offerta ai bavaresi anche se la sua valutazione di mercato è notevole. Di certo nel 2022 diminuirà il suo prezzo proprio perché sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto. Il nazionale francese piace alla Juventus, ma anche ad alcune società inglesi, in particolar modo al Liverpool e al Tottenham.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato della stampa spagnola in merito a un possibile interesse della Juventus per Coman non trovano conferme fra i principali giornali sportivi italiani. Sembra difficile infatti che la società bianconera possa spendere una somma cash per un giocatore offensivo. Alcuni giornali sportivi parlano di un possibile trasferimento in bianconero di Dembélé, trequartista francese del Barcellona in scadenza di contratto con la società catalana a giugno 2022. Per il settore avanzato piace anche Dusan Vlahovic della Fiorentina, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società toscana.