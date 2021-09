La Juventus a luglio ha iniziato un nuovo progetto sportivo affidando la panchina ad un tecnico vincente come Massimiliano Allegri. Il toscano nella sua prima esperienza professionale in bianconero ha conquistato diverse competizioni nazionali, fra cui cinque scudetti, oltre ad arrivare ben due volte in finale di Champions League. A differenza della sua prima Juventus Allegri sta lavorando su una rosa giovane e di qualità e dovrà cercare di valorizzare tutti i giocatori che ha a disposizione. Il tecnico toscano ha sostituito Andrea Pirlo, scelto da Agnelli nell'estate 2020 per il post Sarri.

L'allenatore bresciano è ancora sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2022. Potrebbe però a breve rescindere la sua intesa contrattuale con la società bianconera. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti potrebbe diventare il nuovo tecnico dell'Al-Nasr, società degli Emirati Arabi.

Andrea Pirlo potrebbe diventare nuovo tecnico dell'Al-Nasr

L'allenatore bresciano alla Juventus ha vinto due competizioni come la Supercoppa italiana e la Coppa Italia ma ha rischiato di non qualificarsi per la Champions League. Il quarto posto (ultimo posto utile per la partecipazione alla massima competizione europea) è arrivato solo all'ultima giornata grazie al pareggio del Napoli contro il Verona.

A fine stagione Andrea Pirlo è stato esonerato ed attualmente è ancora sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2022. Come dicevamo però secondo ultime indiscrezioni di mercato però il tecnico bresciano potrebbe rescindere il suo contratto con la società bianconera nei prossimi giorni per andare ad allenare l'Al-Nasr, società degli Emirati Arabi.

Possibile interesse di Barcellona e Arsenal per Pirlo nelle ultime settimane

Nelle ultime settimane Andrea Pirlo è stato avvicinato a diverse società europee, anche importanti. Si è parlato dapprima di un interesse dell'Arsenal ma nelle ultime partite la posizione di Arteta si è consolidata grazie alle vittorie conquistate dagli inglesi in campionato.

Anche il Barcellona avrebbe pensato a Pirlo come eventuale sostituto di Ronald Koeman. L'olandese però dovrebbe rimanere nella società catalana nonostante le difficoltà riscontrate dagli spagnoli sia in Champions League che in campionato. Negli ultimi giorni si è parlato anche di una nuova esperienza professionale per Antonio Conte, attualmente senza panchina dopo aver rescisso il contratto con l'Inter. L'allenatore in questa stagione è impegnato come opinionista a Sky per le partite di Champions League. Si parla però di un interesse concreto del Manchester United se dovesse esonerare Solskjaer. Gli inglesi infatti nelle ultime partite stanno avendo difficoltà sia in Champions League che nel campionato inglese.