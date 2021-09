Dopo aver chiuso la sessione di Calciomercato estiva, l'Inter si prepara sciogliere il nodo del rinnovo dei contratti di alcuni dei propri giocatori più importanti, fra i quali Lautaro Martinez.

In particolare, l'attaccante argentino è stato a lungo al centro di varie indiscrezioni di calciomercato, ma il giocatore ha più volte ribadito la sua posizione di voler rimanere a giocare per l'Inter.

Il matrimonio tra Lautaro e l'Inter è pronto a continuare

Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche il giocatore sarebbe vicinissimo a firmare il rinnovo con il club campione d'Italia.

Con il nuovo contratto della durata di cinque anni Lautaro Martinez dovrebbe diventare il giocatore più pagato della rosa nerazzurra.

Nel nuovo contratto però la società nerazzurra non inserirà nessuna clausola rescissoria, diversamente quindi da quello precedente che invece prevedeva una clausola di 111 milioni di euro. Così facendo l'Inter "blinderebbe" il suo gioiello argentino dopo i vari assalti tentati dal Barcellona e dal Tottenham negli scorsi mesi: in particolare il club londinese avrebbe messo sul piatto 70 milioni di base più 10 di bonus facilmente raggiungibili e altri 10 più complicati da raggiungere.

A tal proposito nella giornata di ieri sono arrivate delle dichiarazioni di Giuseppe Marotta, il quale ha spiegato: "Siamo a buon punto per il suo rinnovo contrattuale così come per quelli dei suoi compagni di squadra.

Posso dire che sotto questo punto di vista non abbiamo grossi problemi".

L'Inter pensa a un portiere e a un attaccante per la prossima stagione

La società nerazzurra sarebbe intanto già alla ricerca di nuovi nomi per la prossima stagione sia in attacco che per il ruolo di portiere.

Infatti Beppe Marotta, l'amministratore delegato della società nerazzurra, è un lavoro alla ricerca di nuovi nomi per quanto riguarda il ruolo di portiere, in quanto Samir Handanovic, ormai 37enne, va in scadenza di contratto a giugno e potrebbe non rinnovare.

Il prescelto per la porta dei campioni d'Italia sembra essere André Onana, portiere camerunense dell'Ajax di 25 anni, attualmente squalificato fino a novembre.

Marotta sarebbe alla ricerca anche di un attaccante, il nome più caldo sembra essere quello di Dusan Vlahovic della Fiorentina, anche se il club viola per il giocatore chiede almeno 70 milioni di euro e ha già rifiutato delle offerte importanti arrivate nello scorso mese di agosto da club stranieri